أوسيك ـ فيوري
أوسيك ـ فيوريmma arena

إصابات فيوري تؤجل نزاله مع أوسيك في السعودية

يحمل الأوكراني أوسيك ألقاب الرابطة العالمية والمنظمة العالمية والاتحاد الدولي والمنظمة الدولية للملاكمة ولم يتجرع هو أو فيوري أي هزيمة

يأمل أولكسندر أوسيك في مواجهة تايسون فيوري بالسعودية في فبراير/ شباط المقبل في نزال لتوحيد ألقاب الوزن الثقيل بمجرد تعافي الملاكم البريطاني من 10 جولات قوية أمام فرنسيس نغانو.

وتم توقيع العقود في سبتمبر/ أيلول، لكن يبدو من المؤكد أن يتغير الموعد المقترح في 23 ديسمبر/ كانون الأول في الرياض بعدما فاز فيوري بطل العالم في الوزن الثقيل من مجلس الملاكمة العالمي على نغانو بطل الوزن الثقيل السابق في الفنون القتالية المختلطة بالنقاط في المواجهة التي جمعت بينهما في السعودية في 28 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

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ويحمل الأوكراني أوسيك ألقاب الرابطة العالمية والمنظمة العالمية والاتحاد الدولي والمنظمة الدولية للملاكمة ولم يتجرع هو أو فيوري أي هزيمة.

وقال أوسيك لرويترز من معسكره التدريبي في فالنسيا الإسبانية، إن الموعد سيتحدد الأسبوع المقبل.

وأضاف من خلال مترجم "قد يكون ذلك في فبراير وأتمنى أن يكون في فبراير.

"كنت مستعدا للقتال في 23 ديسمبر، لكن بما أن فيوري تعرض لبعض الإصابات في النزال الأخير.. من المحتمل أن يتأجل النزال القادم إلى العام المقبل".

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وكان آخر بطل للملاكمة في الوزن الثقيل بلا منازع هو البريطاني لينكس لويس عام 1999.

وقال أوسيك "سأركز على المزيد من الأمور الفنية. فعليا لم يتغير أي شيء. لدي فقط المزيد من الوقت لبعض المهام الإضافية وهذا كل شيء.

"لا أفكر في تايسون فيوري على الإطلاق.. أفكر في نفسي وفريقي وعائلتي. لا أحتاج إلى التفكير في خصمي. أنا فقط بحاجة لمواجهته والقتال حتى النهاية وهذا كل شيء".

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