إصابات فيوري تؤجل نزاله مع أوسيك في السعودية

يأمل أولكسندر أوسيك في مواجهة تايسون فيوري بالسعودية في فبراير/ شباط المقبل في نزال لتوحيد ألقاب الوزن الثقيل بمجرد تعافي الملاكم البريطاني من 10 جولات قوية أمام فرنسيس نغانو.

وتم توقيع العقود في سبتمبر/ أيلول، لكن يبدو من المؤكد أن يتغير الموعد المقترح في 23 ديسمبر/ كانون الأول في الرياض بعدما فاز فيوري بطل العالم في الوزن الثقيل من مجلس الملاكمة العالمي على نغانو بطل الوزن الثقيل السابق في الفنون القتالية المختلطة بالنقاط في المواجهة التي جمعت بينهما في السعودية في 28 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.