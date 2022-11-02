على خطى سالم الدوسري.. نجمة الهلال السعودي تغيظ جمهور النصر بحركة "الخلط" (صور)
حصلت العراقية شوخان نور الدين على بطاقة صفراء بعد إشارتها بعلامة "الخلط" لجماهير النصر عقب تسجيلها هدفاً لنادي الهلال في مرمى النصر بنصف نهائي كرة الصالات للسيدات في المملكة العربية السعودية.
وتغلب الهلال على منافسه النصر في أول ديربي لسيدات كرة الصالات بخمسة أهداف مقابل أربعة، نجحت شوخان في تسجيل 3 أهداف منها.
وأقيمت المباراة في صالة جامعة الملك سعود بالرياض، اليوم الأربعاء.
واحتفلت شوخان بأحد أهدافها عبر الإشارة لجماهير النصر بعلامة "الخلط"، وهي الاحتفالية التي ينفرد بها سالم الدوسري، نجم نادي الهلال والمنتخب السعودي الأول.
من هي شوخان نور الدين؟
بدأت شوخان نور الدين مشوارها مع نادي سيدات غاز الشمال العراقي في دوري الصالات.
وتوجت "شوخان" مع سيدات غاز الشمال بلقب هدافة الدوري الممتاز لكرة الصالات.
وانضمت "شوخان" إلى المنتخب العراقي وحققت رقماً قياسياً كأول لاعبة في التاريخ تحصل على لقب الهداف في رياضتين مختلفتين.
وفي العام 2019، حققت لقب هدافة بطولة الأندية العربية لكرة اليد، مع نادي أربيل.
وفي العام 2022، حققت جائزة هدافة بطولة غرب آسيا لكرة قدم الصالات مع المنتخب العراقي.
ونجحت "شوخان" في تسجل اسمها كصاحبة أول هاتريك في تاريخ الفريق النسائي بنادي الهلال لكرة القدم، وذلك في الجولة الأولى من الدوري الممتاز السعودي للسيدات أمام الشباب.