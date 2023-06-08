مويس مدرب وست هام يمنح ميدالية البطولة لوالده ذي الـ87 عامًا (فيديو)

وخلال الاحتفالات ظهر والد ديفيد مويس الذي يبلغ من العمر 87 عامًا، إذ قام مويس بمنحه ميدالية البطولة واحتفل معه لبضع دقائق أمام الكاميرات.

ويبلغ مويس من العمر 60 عامًا ويحمل الجنسية الإسكتلندية، وهو لاعب كرة قدم سابق.

وقال مويس الذي ركض داخل الملعب بعد إحراز فريقه الهدف الثاني في الدقيقة الـ90 : "لقد خضت مسيرة طويلة في كرة القدم إلا أنني لم أعش لحظات كهذه، مثل هذه اللحظات لا تحدث كثيرًا للمدربين، هذه لحظة رائعة بالنسبة لنا".