أكبر مفاجآت الميركاتو.. خطة برشلونة الكاملة للتعاقد مع هالاند

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن نادي برشلونة يخطط لخطوة مفاجئة من أجل التعاقد مع النرويجي إرلينغ هالاند نجم مانشستر سيتي، رغم أزماته المالية المستمرة، وسط ثقة كبيرة من إدارة النادي الكتالوني في إمكانية حسم الصفقة.

وأوضحت التقارير أن خوان لابورتا رئيس برشلونة "مهووس" بفكرة ضم هالاند، ويرى فيه الخليفة الأمثل للمهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، الذي ينتهي عقده في 30 يونيو المقبل مع توقع رحيله بعد ثلاثة مواسم ناجحة في كامب نو.

ليفاندوفسكي، البالغ من العمر 37 عامًا، ما زال قادرًا على صنع الفارق كما ظهر في ثنائيته الأخيرة أمام فالنسيا، لكن المدرب هانزي فليك بات يدير مشاركته بحذر بعد إصابة عانى منها في فترة الإعداد.

وفي الوقت ذاته، تألق فيران توريس مؤخرًا، لكن الشكوك مستمرة حول قدرته على قيادة خط الهجوم بشكل دائم، ما دفع لابورتا والمدير الرياضي ديكو للتفكير في رأس حربة جديد.

تركيز لابورتا على هالاند

صحيفة "إل ناسيونال" الإسبانية أشارت إلى أن خيار جوليان ألفاريز طُرح للنقاش داخل النادي، لكن اهتمام لابورتا الفعلي يتركز على هالاند.

المهاجم النرويجي البالغ 24 عامًا وقع عقدًا طويل الأمد مع مانشستر سيتي حتى عام 2034، بعد أن جدد في يناير الماضي وحذف الشرط الجزائي من عقده السابق.

ويتقاضى هالاند نحو 400 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا، وسجل 111 هدفًا في 126 مباراة منذ انضمامه في 2022 قادمًا من بروسيا دورتموند مقابل 51 مليون جنيه إسترليني، وقاد فريق بيب غوارديولا لتحقيق لقب دوري الأبطال ولقبين متتاليين في الدوري الإنجليزي.

ورغم أن التمديد كان ضربة موجعة لآمال قطبي إسبانيا، خاصة ريال مدريد الذي ارتبط به لسنوات، فإن برشلونة لم يتوقف عن متابعة تطوره في الدوري الإنجليزي.

الصفقة المؤجلة إلى 2026

التقارير أكدت أن لابورتا ما زال متفائلًا بإمكانية إقناع هالاند، معتقدًا أن تذبذب نتائج مانشستر سيتي قد يدفع اللاعب للتفكير في طلب الرحيل، وهو ما جعله يضع الصفقة على رأس أولوياته بحلول 2026.

يذكر أن طموحات برشلونة الكبيرة تتزامن مع مشكلات إدارية مستمرة، إذ تأجل مجددًا افتتاح ملعب كامب نو بعد تطويره بتكلفة 1.25 مليار جنيه إسترليني، ما أجبر الفريق على خوض مبارياته في ملعب يوهان كرويف الصغير الذي يتسع لـ6 آلاف مشجع فقط، وهو ما أثار غضب الجماهير بسبب سلسلة التأجيلات المتكررة.