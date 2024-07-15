نائب رئيس نادي أم صلال يكشف لـ"إرم نيوز" حقيقة المفاوضات لضم ثنائي الأهلي المصري

كشف تميم بن محمد آل ثاني، نائب رئيس نادي أم صلال القطري، حقيقة التقاير التي تحدثت عن وجود مفاوضات لضم لاعبين من النادى الأهلى المصرى خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال تميم بن ثاني في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز": "ليست هناك نية في الوقت الحالي لدى أم صلال للتعاقد مع محمد مجدي أفشة، ولا توجد مفاوضات معه".

وأكمل: "محمد مجدي (أفشة) صانع ألعاب الأهلي لم يتم ذكره على طاولة تعاقداتنا، وكذلك لم نتفاوض مع أي لاعب من الدوري المصري، وكل تلك الأخبار المنتشرة حول اهتمامنا بضم لاعبين من الدوري المصري غير صحيحة".

وذكرت تقارير قطرية في وقت سابق أن محمد مجدي أفشة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، على رادار نادي أم صلال القطري لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

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يذكر أن محمد الشناوي أيضًا ارتبط اسمه باسم أم صلال في الأشهر الماضية، لكن بحسب نائب رئيس النادي فلا توجد مفاوضات قائمة في الوقت الحاضر.

وكان مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، قد وافق على رحيل الشناوي، ومحمود عبد المنعم "كهربا"، وخالد عبد الفتاح، ومحمود متولي، بينما تمسك ببقاء طاهر محمد طاهر.

وخاض محمد الشناوي 25 مباراة رفقة النادي الأهلي في مختلف البطولات هذا الموسم، تلقى خلالها 19 هدفاً، وحافظ على نظافة شباكه في 10 مباريات.