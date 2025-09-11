يضغط بشدة.. أول طلبات إمام عاشور من عماد النحاس

وجه إمام عاشور، نجم الأهلي المصري، طلبا عاجلا إلى عماد النحاس، المدير الفني المؤقت للفريق، بعد شفائه من الإصابة الأخيرة التي لحقت به في كتفه.

وتولى عماد النحاس قيادة فريق الأحمر خلفا للإسباني خوسيه ريبيرو، الذي رحل بعد تدهور النتائج تحت قيادته، حيث خسر الفريق من بيراميدز بثنائية نظيفة في الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري.

وتلقى الأهلي هزيمته الأولى في الدوري من أصل 4 مباريات، ليتوقف رصيده عند 5 نقاط ويتراجع للمركز الـ13 بجدول الترتيب.

ويلعب الأهلي أمام إنبي، يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري المصري.

وكان الفريق استعد لهذه المباراة بخوض مواجهة ودية أمام فريق شباب النادي، والتي شهدت مشاركة إمام عاشور بعد فترة غياب طويلة.

وبحسب ما ذكره تقرير لقناة "المحور" المصرية، فإن " إمام عاشور يضغط بقوة على عماد النحاس من أجل مشاركته أمام إنبي في الدوري بشكل أساسي، مستندًا على جاهزيته الكاملة والتي أكدتها الأشعة الأخيرة ومشاركته في المباراة الودية الأخير أمام فريق شباب النادي الأهلي".

وأضاف التقرير: "النحاس وعد إمام بالتواجد لكن يدرس مشاركته لبضع دقائق في المباراة دون الدفع به أساسيا من أجل دخوله في أجواء المباريات تدريجيا".