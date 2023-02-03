غاريث بيل يثبت مهارته المذهلة في الغولف ببطولة كاليفورنيا (فيديو)

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إنه لحسن الحظ بالنسبة للاعب ويلز الدولي السابق، سقطت الكرة بعدما تدحرجت بهدوء لتستقر على اليابسة بالقرب من راية النهاية، إذ تحتاج لتسديدة قصيرة فقط.

وأعلن بيل مؤخرًا اعتزاله، بعد أشهر فقط من قيادته لويلز في أول نهائيات لكأس العالم منذ عام 1959، لكن الفريق ودع مونديال قطر من الدور الأول.

وفي الأسبوع الماضي، شارك بيل في بطولة أخرى للغولف في سان دييغو بكاليفورنيا أيضا، وقد حظي أداؤه بالثناء من لاعب الغولف الإسباني جون رام، الذي قال إنه "لا يبدو عدلاً" أن بيل "جيد جدًا في كرة القدم والغولف".https://twitter.com/brfootball/status/1621202361044574211