غاريث بيل يثبت مهارته المذهلة في الغولف ببطولة كاليفورنيا (فيديو)
أثبت غاريث بيل نجم ويلز وريال مدريد المعتزل مهارته في الغولف خلال الجولة الافتتاحية من إحدى البطولات الكبرى في اللعبة في كاليفورنيا.
وفي مواجهة تسديدة في مسار المنافسة، أرسل بيل ضربة رائعة للكرة ارتطمت بالأرض الأسمنتية وسقطت بهدوء بالقرب من الكأس، بعدما حلقت فوق معظم المناطق الوعرة.
وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إنه لحسن الحظ بالنسبة للاعب ويلز الدولي السابق، سقطت الكرة بعدما تدحرجت بهدوء لتستقر على اليابسة بالقرب من راية النهاية، إذ تحتاج لتسديدة قصيرة فقط.
وأعلن بيل مؤخرًا اعتزاله، بعد أشهر فقط من قيادته لويلز في أول نهائيات لكأس العالم منذ عام 1959، لكن الفريق ودع مونديال قطر من الدور الأول.
وفي الأسبوع الماضي، شارك بيل في بطولة أخرى للغولف في سان دييغو بكاليفورنيا أيضا، وقد حظي أداؤه بالثناء من لاعب الغولف الإسباني جون رام، الذي قال إنه "لا يبدو عدلاً" أن بيل "جيد جدًا في كرة القدم والغولف".https://twitter.com/brfootball/status/1621202361044574211
وأعلن النجم الويلزي المعتزل حديثا مشاركته في بطولة كاليفورنيا، والتي تستمر حتى الخامس من الشهر الحالي، حيث تضم عددا من اللاعبين المحترفين والهواة.
واشتهر بيل بحبه للغولف في أوقات الراحة أثناء ممارسته كرة القدم سواء مع ريال مدريد أو منتخب بلاده.
وكان بيل (33 عاما) قد أعلن اعتزاله كرة القدم مطلع الشهر الماضي، بعدما قاد فريق لوس أنغلوس إف.سي للفوز بلقب الدوري الأمريكي للمحترفين.
وبدأ بيل مسيرته في ساوثهامبتون الذي كان ينافس في دوري الدرجة الثانية الإنجليزي وقتها. وكان هذا النادي بوابة بيل البالغ من العمر 16 عاما وقتها لعالم كرة القدم الاحترافية قبل أن ينتقل إلى توتنهام هوتسبير بعد ذلك بعام واحد.
وبعد ستة مواسم في الدوري الإنجليزي الممتاز انتقل بيل إلى ريال مدريد في صفقة قياسية عالمية وقتها قدرتها وسائل إعلام بريطانية بقيمة 100 مليون يورو (107.45 مليون دولار).
وساعد بيل منتخب ويلز على التأهل لبطولة أوروبا 2016 و2020 قبل أن يقود بلاده للظهور في كأس العالم 2022 ولأول مرة منذ 1958.