ديلي ميل: تشيلسي يحرز تقدما في مفاوضات تجديد عقد نغولو كانتي
قالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، اليوم الخميس، إن تشيلسي يحرز تقدمًا في المحادثات بشأن توقيع عقد جديد مع لاعب الوسط الفرنسي نغولو كانتي.
وأوضحت الصحيفة أن الثقة تزداد في أن لاعب خط الوسط الفرنسي سيعيد توقيع عقد جديد، حيث ينتهي العقد الحالي في يونيو المقبل.
وربطت تقارير كانتي بالانتقال إلى برشلونة والنصر السعودي، لكن يبدو أن اللاعب البالغ من العمر 31 عاما سيبقى، حيث قرر تشيلسي محاولة تجديد عقد اللاعب في الأسابيع الأخيرة.
ووفقًا للصحيفة، أجرى البلوز محادثات إيجابية مع كانتي وممثليه بشأن توقيع عقد جديد مع النادي.
واقترح تشيلسي تمديد عقد اللاعب لمدة عامين، مع خيار التجديد لعام ثالث، لكن نجم ليستر سيتي السابق يريد عقد بمدة أطول.
وأشارت "ديلي ميل" إلى أنه بغض النظر عن موقف كانتي، سيواصل تشيلسي محاولة إبرام تعزيزات في وسط الملعب، وسط حالة من عدم اليقين بشأن وضع النجم الإيطالي جورجينيو.
وأكدت أن خمسة أسماء مرشحة للانتقال إلى تشيلسي، أبرزها إنزو فرنانديز لاعب بنفيكا، وجود بيلينغهام لاعب بروسيا دورتموند.
وقالت إن تشيلسي مستعد لتفعيل بند فسخ عقد فرنانديز بقيمة 105 ملايين جنيه إسترليني بعد عروضه الرائعة مع الأرجنتين في كأس العالم.
وأكدت أن ديكلان رايس (ويستهام) وروميو لافيا (ساوثهامبتون) ومويزيس كايسيدو (برايتون) من بين الخيارات، رغم أنها لا تزال أقل أولوية بالنسبة لتشيلسي.
في هذا الأسبوع فقط، أكد غراهام بوتر مدرب تشيلسي أن كانتي لن يكون متاحًا حتى نهاية فبراير أو بداية مارس، حيث يتعافى لاعب خط الوسط من جراحة أوتار الركبة.
وتعرض لاعب خط الوسط للإصابة في أكتوبر، ما أدى إلى إبعاده عن الملاعب لمدة أربعة أشهر غاب على إثرها عن كأس العالم 2022 في قطر، حيث وصل منتخب بلاده للمباراة النهائية.