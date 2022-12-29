ديلي ميل: تشيلسي يحرز تقدما في مفاوضات تجديد عقد نغولو كانتي

قالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، اليوم الخميس، إن تشيلسي يحرز تقدمًا في المحادثات بشأن توقيع عقد جديد مع لاعب الوسط الفرنسي نغولو كانتي.

وأوضحت الصحيفة أن الثقة تزداد في أن لاعب خط الوسط الفرنسي سيعيد توقيع عقد جديد، حيث ينتهي العقد الحالي في يونيو المقبل.