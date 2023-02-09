ريال مدريد يكتسح الأهلي برباعية ويضرب موعدًا مع الهلال في نهائي كأس العالم للأندية

ضرب فريق ريال مدريد موعدًا مع الهلال السعودي في نهائي كأس العالم للأندية، بعد فوزه، اليوم الأربعاء، على الأهلي المصري 3/1، في نصف نهائي البطولة.

وكانت المباراة سجالًا بين الفريقين حتى الدقائق الأخيرة، التي شهدت إضاعة ريال مدريد لركة جزاء فشل لوكا مودريتش بتسجيلها بعد تألق محمد الشناوي في التصدي لها، ولكن عوضه رودريغو وأريباس وسجلا هدفين في الدقائق الأخيرة.