ريال مدريد يكتسح الأهلي برباعية ويضرب موعدًا مع الهلال في نهائي كأس العالم للأندية
ضرب فريق ريال مدريد موعدًا مع الهلال السعودي في نهائي كأس العالم للأندية، بعد فوزه، اليوم الأربعاء، على الأهلي المصري 3/1، في نصف نهائي البطولة.
وكانت المباراة سجالًا بين الفريقين حتى الدقائق الأخيرة، التي شهدت إضاعة ريال مدريد لركة جزاء فشل لوكا مودريتش بتسجيلها بعد تألق محمد الشناوي في التصدي لها، ولكن عوضه رودريغو وأريباس وسجلا هدفين في الدقائق الأخيرة.
افتتح البرازيلي فينيسيوس جونيور أهداف المباراة بالهدف الأول لريال مدريد في الدقيقة 42، لينتهي الشوط الأول بتقدم الفريق الملكي بهدف نظيف.
ومع بداية الشوط الثاني نجح الأوروغوياني فيديريكو فالفيردي في إضافة الهدف الثاني لريال مدريد بمهارة فردية رائعة.
ومع حلول الدقيقة 65 نجح التونسي علي معلول لاعب الأهلي بتقليص الفارق وأحرز الهدف الأول للفريق الأحمر من علامة الجزاء.
وأهدر محمد مجدي قفشة فرصة خطيرة لإدراك التعادل بعدها بأربع دقائق عندما أطاح بالكرة أعلى العارضة من مدى قريب.
وكانت المباراة سجالًا بين الفريقين حتى جاءت الدقيقة 88 وشهدت ذروة الأحداث بعد احتساب ركلة جزاء لصالح ريال مدريد، انبرى لتسديدها لوكا مودريتش، ولكن محمد الشناوي نجح في التصدي لها.
ومع ارتفاع الحالة المعنوية للاعبي الأهلي، قضى ريال مدريد على آمال الفريق الأحمر في العودة، بعد مهارة فنية متبادلة بين ردوريغو وسيبايوس، انتهت بهدف رائع في شباك الشناوي.
واختتم سيرخيو أريباس حفلة الأهداف بتسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 98.
بهذه النتيجة ضرب ريال مدريد موعدًا مع الهلال السعودي في المباراة النهائية لكأس العالم للأندية، يوم السبت المقبل.
وفي نفس، اليوم، سيلعب الأهلي مع فلامنغو البرازيلي على مباراة تحديد المركز الثالث.