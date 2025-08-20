أحمد عبد القادر يتجه لـ"تصعيد خطير" ضد الأهلي

يتجه أحمد عبد القادر، نجم الأهلي المصري، لتصعيد خطير تجاه إدارة النادي الأحمر، في ظل قيده بالقائمة وعدم مشاركته في تدريبات الفريق خلال الفترة الماضية، بناء على تعليمات الإسباني خوسيه ريبيرو، المدير الفني، الذي يرفض تواجده.

وعاد أحمد عبد القادر لصفوف الأهلي بعد انتهاء إعارته لفريق قطر القطري في الموسم الماضي، علما بأن تعاقده ينتهي في صيف 2026.

ورغم عودته، لم يكن عبد القادر ضمن قائمة الأهلي في كأس العالم للأندية بالولايات المتحدة.

وأعلن الأهلي قبل أسابيع قليلة أنه تلقى بعض العروض من أندية خليجية، ولكن اللاعب رفضها، كما أشارت تقارير إلى أن اللاعب كان يرغب في الحصول على مخالصة مالية والرحيل بشكل مجاني من أجل الانتقال للغريم الزمالك، ولكن إدارة الأهلي رفضت وأصرت على رحيله لأي ناد خارجي.

وقال مصدر داخل الأهلي في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، اليوم الأربعاء، إن "أحمد عبد القادر يدرس التقدم بشكوى ضد النادي الأهلي في اتحاد الكرة لعدم مشاركته في التدريبات الجماعية مع الفريق".

وأضاف: "عبد القادر يرغب في فسخ تعاقده مع شهر يناير المقبل للانتقال لأي ناد آخر يشارك معه بصفة أساسية".

وتابع المصدر: "اللاعب يرغب في الانتقال لنادي الزمالك في الفترة المقبلة، وحسم بالفعل الأمور كافة مع جون إدوارد، المدير الرياضي للنادي الأبيض".

واختتم: "عبد القادر يعلم بأن الأهلي لن يتخلى عنه إلا بعد نهاية عقده، ولن يشارك مع الفريق الأول في ظل وجود الجهاز الفني الحالي بقيادة ريبيرو، لذلك فكر في مسألة التقدم بشكوى لاتحاد الكرة المصري لحل أزمته الحالية بشكل قانوني".