نيويلز أولد بويز يحدد خطة ضم ميسي

وتحدث خورخي سولاري عن تفاصيل خطته لضم ميسي إلى نيويلز أولد بويز وقال: "كنت سأعمل لمدة 4 سنوات لإقناعه، بادئ ذي بدء، عليك إرسال زهور كل أسبوع، عليك أن ترسل لهم زهورًا حمراء وسوداء، عليك إرسال كرات وسراويل وجوارب وكرات نيويلز أولد بويز للأطفال، أرسل له صور اللاعبين وأخبره أنهم يرسلون له التحيات".

وتابع: "كنت سأكون بالفعل في أوروبا أتحدث معه، وأنا لا أعرض عليه المال، أنا أعرض عليه المجد، يجب أن ينتهي في نيويلز أولد بويز، حتى لو كانت 10 دقائق".