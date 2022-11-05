نيويلز أولد بويز يحدد خطة ضم ميسي
لا يخفى على أحد أن ليونيل ميسي من مشجعي نيويلز أولد بويز الأرجنتيني وأن أنصار النادي يحلمون برؤيته في قميص ناديهم يومًا ما.
وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" فإ خورخي سولاري لديه خطة لإقناع ليو ميسي بالانضمام إلى نيويلز أولد بويز.
وقالت إن خورخي سولاري رجل يتنفس كرة القدم، وهو عضو في عائلة كروية فهوعم سانتياغو سولاري.
ويقوم مدرب نيويلز أولد بويز السابق بوضع استراتيجية بحيث يضم ميسي كما فعل مع دييغو أرماندو مارادونا في عام 1993.
وتحدث خورخي سولاري عن تفاصيل خطته لضم ميسي إلى نيويلز أولد بويز وقال: "كنت سأعمل لمدة 4 سنوات لإقناعه، بادئ ذي بدء، عليك إرسال زهور كل أسبوع، عليك أن ترسل لهم زهورًا حمراء وسوداء، عليك إرسال كرات وسراويل وجوارب وكرات نيويلز أولد بويز للأطفال، أرسل له صور اللاعبين وأخبره أنهم يرسلون له التحيات".
وتابع: "كنت سأكون بالفعل في أوروبا أتحدث معه، وأنا لا أعرض عليه المال، أنا أعرض عليه المجد، يجب أن ينتهي في نيويلز أولد بويز، حتى لو كانت 10 دقائق".
بالإضافة إلى ذلك، أجرى خورخي سولاري مقارنة بين وصول ميسي المحتمل وما حصل عليه مارادونا أثناء إقامته في روزاريو وقال: "إذا جاء للعب في نيويلز، فإن أرضية الملعب تنكسر، مع مارادونا تضررت، وانتهى الأمر مع ميسي بالانهيار".
ويتردد أن برشلونة قد يعيد ميسي الصيف المقبل حيث ينتهي تعاقده مع باريس سان جيرمان، لكن انتقال ميسي للدوري الأمريكي من بوابة إنتر ميامي لا يزال واردا بقوة.
كما لا يمكن استبعاد أن يجدد ميسي عقده مع باريس سان جيرمان.