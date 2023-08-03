منتخب المغرب يهزم كولومبيا ويتأهل لدور الـ16 بكأس العالم للسيدات

وجاء هدف المغرب على كولومبيا بتوقيع أنيسة لحماري من متابعة لركلة جزاء مرتدة قبل نهاية الشوط الأول.

واحتل منتخب المغرب المركز الثاني بفارق الأهداف خلف منتخب كولومبيا الذي تصدر الترتيب برصيد 6 نقاط.

في حين ودَّع منتخب ألمانيا، بطل العالم في 2003 و2007 والمصنف الثاني عالميًّا، البطولة بعد أن جمع 4 نقاط واحتل المركز الثالث في المجموعة الثامنة، يليه منتخب كولومبيا وحصد نقطة وحيدة.