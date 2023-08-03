رياضة
منتخب المغرب يهزم كولومبيا ويتأهل لدور الـ16 بكأس العالم للسيدات
منتخب المغرب سيلعب مع فرنسا في دور الـ16 يوم الـ8 من أغسطس.
تأهل منتخب المغرب إلى دور الـ16 في كأس العالم للسيدات، للمرة الأولى في تاريخه.
وجاء تأهل المغرب بعد الفوز 1/0 على كولومبيا مستفيدًا من تعادل ألمانيا 1/1 مع كوريا الجنوبية.
وسيلعب منتخب المغرب مع فرنسا في دور الـ16 يوم الـ8 من أغسطس.
وجاء هدف المغرب على كولومبيا بتوقيع أنيسة لحماري من متابعة لركلة جزاء مرتدة قبل نهاية الشوط الأول.
واحتل منتخب المغرب المركز الثاني بفارق الأهداف خلف منتخب كولومبيا الذي تصدر الترتيب برصيد 6 نقاط.
في حين ودَّع منتخب ألمانيا، بطل العالم في 2003 و2007 والمصنف الثاني عالميًّا، البطولة بعد أن جمع 4 نقاط واحتل المركز الثالث في المجموعة الثامنة، يليه منتخب كولومبيا وحصد نقطة وحيدة.