يحيى الغساني يرد على جدل احتفاله بهدفه في مباراة شباب الأهلي والنصر
حرص يحيى الغساني، نجم شباب الأهلي دبي، الرد على الجدل الذي أثاره البعض بسبب احتفاله بأهدافه في شباك النصر السعودي، في المباراة التي جمعتهما، مساء الثلاثاء، في ملحق التأهل لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا، وحسمها "العالمي" بالفوز (4-2).
بعد هذه الخسارة، ودع النادي الإماراتي دوري أبطال آسيا، من الدور التمهيدي المؤهل لدور المجموعات.
واحتفل الغساني بأحد أهدافه وهو يضع يديه قرب وجهه قبل أن يبصق على الأرض، وهو ما اعتبره البعض من الجمهور أمرا غير جيد من اللاعب.
ولكن الغساني رد على ما حدث عبر حسابه على منصة "إكس"، عقب المباراة، قائلا: "للتوضيح عندي مشكلة في الحنجرة عشان كده لازم كل شوي أبصق، وأعتذر إذا كان هناك سوء فهم".
وأضاف: "ولا مرة في حياتي أسأت لأحد وخاصة نحن نمثل الإمارات ونحن إخوان".
وكان الغساني قال عن المباراة: ""فارق الإمكانيات الكبير مع النصر ساهم في خسارتنا للمباراة، الفريق السعودي يملك لاعبين على مستوى عالٍ، ونجحوا في تغيير المباراة آخر 10 دقائق".
وسجل أندرسون تاليسكا هدفا قرب النهاية ليقود النصر لقلب الطاولة والتفوق 4-2 على شباب الأهلي، ويتأهل إلى دور المجموعات لدوري أبطال آسيا، يوم الثلاثاء.
وانتفض لاعبو النصر في الدقائق الأخيرة ليسجل سلطان الغنام وتاليسكا ومارسيلو بروزوفيتش ثلاثة أهداف آخر تسع دقائق، ليحول الفريق تأخره 2-1 إلى فوز كبير.
وتأهل النصر لينضم إلى الهلال والاتحاد والفيحاء كممثلين للسعودية في دور المجموعات للبطولة القارية.