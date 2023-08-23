يحيى الغساني يرد على جدل احتفاله بهدفه في مباراة شباب الأهلي والنصر

حرص يحيى الغساني، نجم شباب الأهلي دبي، الرد على الجدل الذي أثاره البعض بسبب احتفاله بأهدافه في شباك النصر السعودي، في المباراة التي جمعتهما، مساء الثلاثاء، في ملحق التأهل لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا، وحسمها "العالمي" بالفوز (4-2).

بعد هذه الخسارة، ودع النادي الإماراتي دوري أبطال آسيا، من الدور التمهيدي المؤهل لدور المجموعات.

واحتفل الغساني بأحد أهدافه وهو يضع يديه قرب وجهه قبل أن يبصق على الأرض، وهو ما اعتبره البعض من الجمهور أمرا غير جيد من اللاعب.