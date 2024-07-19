شهدت قضية مقطع الفيديو المسيء الذي ظهر فيه نجم منتخب الأرجنتين إنزو فيرنانديز وعدد من زملائه وهم يرددون أغنية تتضمن إساءات لمنتخب فرنسا داخل حافة بعثة منتخب التانغو المتوجة بلقب كوبا أمريكا، فصلا جديدا من الأزمة بعدما أبدت شقيقة الرئيس الأرجنتيني موقفا جديدا لبلادها وفق ما أودرته تقارير إخبارية.

ووفقا لصحيفة "لوباريزيان"، أبدت شقيقة الرئيس الأرجنتيني كارينا مايلي اعتذار بلادها لا فقط عن الفيديو المسيء لفرنسا وإنما أيضا لتصريحات نائبة الرئيس فيكتوريا فيلارويل أمس الخميس حول الأزمة.

وقالت المصادر ذاتها إن شقيقة خافيير مايلي التقت بالسفير الفرنسي في بوينس آيرس رومان نادال وقدمت له اعتذار بلادها عما أثاره مقطع الفيديو من ردود أفعال وانعكاسات على العلاقة بين الدولتين.

ونقلت المصادر ذاتها، عن صحيفة لا ناسيون الأرجنتينية، قولها إن كارينا مايلي التي تشغل منصب الأمين العام للرئاسة في البلاد التقت السفير الفرنسي في بيونس آيرس وذلك بهدف وضع حد للخلاف الدبلوماسي بين الدولتين.

وأضافت أن اللقاء كان بهدف التهدئة وذلك قبل أيام قليلة من زيارة خافيير مايلي إلى باريس لحضور حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية في باريس.

وكانت نائبة الرئيس الأرجنتيني فيكتوريا فيلارويل، دعمت إنزو فرنانديز، قائلة، عبر حسابها على منصة "إكس": "الأرجنتين دولة ذات سيادة وحرة، لم يكن لدينا أبداً مستعمرات أو مواطنين من الدرجة الثانية، لم نفرض أبدًا أسلوب حياتنا على أحد، لكننا لن نتسامح أيضًا مع أن يفعلوا ذلك بنا".

وتابعت فيلارويل قولها: "لن ترهبنا أي دولة استعمارية من أجل أغنية أو لقول الحقائق التي لا يريدون الاعتراف بها، كفى تظاهراً بالسخط أيها المنافقون، إنزو، أنا أدعمك، شكراً لك يا ميسي، شكراً لك على كل شيء، أيها الأرجنتينيون، ارفعوا رؤوسكم عالياً دائماً، تحيا الأرجنتين"

يشار إلى أن الفيفا فتحت تحقيقا للنظر في قضية الفيديو المسيئ واتخاذ الإجراءات اللازمة.