تعرض منير نصراوي، والد نجم منتخب إسبانيا وبرشلونة، لامين يامال، لمشكلة كبرى بعد تعرضه للطعن من قبل مجهولين، مساء الأربعاء، في أمر شكل صدمة واسعة لمحبي اللاعب، الذي بزغ اسمه بقوة في عالم كرة القدم منذ الموسم الماضي مع "البلوغرانا"، قبل أن يتوهج بشدة، ويقود منتخب "الماتادور" لاقتناص بطولة "يورو 2024"، التي أقيمت في ألمانيا.

ووفقًا لآخر التقارير، فإن منير نصراوي، والد لامين يامال، تعرض للطعن من قبل أشخاص دخل معهم في مشاجرة سابقة، يوم أمس، وتم القبض على 3 منهم بالفعل، ويرقد حاليا في المستشفى بجانب عائلته، ولكن اللاعب الشاب لم يتمكن من التواجد بجانب والده؛ بسبب تواجده في معسكر فريقه استعدادا لانطلاق بطولة الدوري الإسباني، يوم السبت المقبل.

صحيفة "سبورت"، أوضحت أن الفريق والنادي تضامنا مع اللاعب البالغ 17 عاماً، في "هذه اللحظات الدقيقة"، واهتما بحالته والوضع الصحي لوالده.

من هو منير نصراوي؟

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ذا صن"، فوالد يامال يقيم في ماتارو، بحيّ روكافوندا، حيث نشأ اللاعب، الذي وُلِد في 13 يوليو 2007.

والدته شيلا إيبانا من غينيا الاستوائية، بينما والده من المغرب.

والتقى الزوجان بعد هجرتهما إلى إسبانيا، حيث وُلِد لامين في بلدة ماتارو في كتالونيا، هذا جعل لاعب كرة القدم الشاب مؤهلاً للعب مع إسبانيا، بالإضافة إلى منتخبي بلدي والديه، لكنه اختار في النهاية اللعب لإسبانيا.

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بعد الهجرة من غينيا الاستوائية إلى إسبانيا، أصبحت شيلا نادلة، أما منير نصراوي، المولود في المغرب، والذي نقلته والدته إلى إسبانيا عندما كان في التاسعة من عمره، عمل في طلاء المباني.

كما لعب منير كرة القدم، ولكن عدم قدرته على الاحتراف تركته يتنقل بين عدة وظائف لتدبير أموره المعيشية.

وقال منير نصراوي في تصريحات سابقة لصحيفة "ذا تليغراف" عن ابنه: "لا يمكنك أن تتخيل كم أنا فخور بابني، كنت أعلم دائمًا أنه سيحقق ما حققه، كنت أؤمن به تمامًا. ولدي إيمان بأنه يمكن أن يذهب بعيدًا، ويكون أعظم من ليونيل ميسي".