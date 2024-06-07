من أجل السرعة.. فرق فورمولا 1 تتطلع للعمل بالذكاء الاصطناعي

وتساعد أنظمة البرمجيات المختلفة السيارات على الانطلاق بسرعة أكبر، وتمكن الفرق من المنافسة بشكل أكثر قوة بفضل كميات مهولة من البيانات التي تساعد على تحليل عمليات المحاكاة، وتقليل الوقت الذي يستغرقه إيصال قطع الغيار إلى حلبات السباق.

وقال بيتر باير، الرئيس التنفيذي لفريق آر.بي المملوك لرد بول، خلال نشاط أقيم أخيرا مع شريك البرمجيات إبيكور في مصنع الفريق في فاينزا: "نخوض كل يوم منافسة على مئات وآلاف الأجزاء من الثانية".

وأضاف: "في بعض الأحيان قد يكون من الصعب بعض الشيء المنافسة من أجل ذلك الجزء الأخير من الألف من الثانية بالنسبة للبشر".