ترتيب دوري أدنوك: العين يصعق الشارقة وينفرد بالوصافة
سجل لابا كودجو هداف دوري أدنوك للمحترفين الإماراتي لكرة القدم هدفين ليفوز العين حامل اللقب 2-صفر على الشارقة في مباراة قمة ويشدد الخناق على شباب الأهلي دبي المتصدر اليوم الأربعاء.
وثأر العين لخسارته من الشارقة في مباراة كأس السوبر الإماراتية في فبراير شباط الماضي، وسيتقابل الفريقان مجددًا في نهائي كأس رئيس الإمارات في نهاية الشهر الجاري.
وضع لابا مهاجم منتخب توجو فريقه العين في المقدمة مبكرًا في الدقيقة الرابعة بضربة رأس.
وأضاف الهدف الثاني في الدقيقة 87 بتسديدة من زاوية ضيقة بعدما استلم الكرة بعد رمية تماس لينفرد بصدارة هدافي الدوري الإماراتي هذا الموسم برصيد 25 هدفًا بفارق هدفين عن علي مبخوت لاعب الجزيرة.
واكتفى شباب الأهلي المتصدر بالتعادل 2-2 أمام مضيفه النصر في افتتاح الجولة الـ 23، أمس الثلاثاء، لتتعثر مساعيه لحسم اللقب المحلي لأول مرة منذ دمج أندية الأهلي والشباب ودبي في كيان واحد في 2017.
ورفع شباب الأهلي رصيده إلى 50 نقطة.
وكان فريق المدرب ليوناردو جارديم ينتظر هدية من الشارقة في مباراة العين الذي تقدم للمركز الثاني برصيد 47 نقطة بفارق نقطتين عن الوحدة الثالث.
وتجمّد رصيد الشارقة عند 42 نقطة في المركز الخامس.
الوصل يستعيد توازنه على حساب بني ياس
وفي مباراة أخرى استعاد الوصل توازنه، بعدما حقق الفوز على بني ياس 3-صفر، في المباراة التي أقيمت اليوم، على ستاد زعبيل بدبي، في ختام الجولة 23 لدوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم.
تقدم الوصل سريعاً بهدف سجله أداما ديالو برأسية في الدقيقة السادسة.
وواصل فريق الوصل ضغطه الذي أثمر عن إضافة الهدف الثاني بعد هجمة سريعة قادها فابيو ليما ليمرر الكرة إلى ديالو الذي سجلها داخل الشباك في الدقيقة 69.
وبصم علي صالح على الهدف الثالث برأسية لكرة مرتدة من العارضة في الدقيقة 79.
بهذا الفوز رفع الوصل رصيده إلى 43 نقطة بالمركز الرابع، ويبقى بني ياس برصيد 22 نقطة بالمركز الحادي عشر.
وفيما يلي جدول ترتيب دوري أدنوك: