ترتيب دوري أدنوك: العين يصعق الشارقة وينفرد بالوصافة

وثأر العين لخسارته من الشارقة في مباراة كأس السوبر الإماراتية في فبراير شباط الماضي، وسيتقابل الفريقان مجددًا في نهائي كأس رئيس الإمارات في نهاية الشهر الجاري.

وضع لابا مهاجم منتخب توجو فريقه العين في المقدمة مبكرًا في الدقيقة الرابعة بضربة رأس.

وأضاف الهدف الثاني في الدقيقة 87 بتسديدة من زاوية ضيقة بعدما استلم الكرة بعد رمية تماس لينفرد بصدارة هدافي الدوري الإماراتي هذا الموسم برصيد 25 هدفًا بفارق هدفين عن علي مبخوت لاعب الجزيرة.

واكتفى شباب الأهلي المتصدر بالتعادل 2-2 أمام مضيفه النصر في افتتاح الجولة الـ 23، أمس الثلاثاء، لتتعثر مساعيه لحسم اللقب المحلي لأول مرة منذ دمج أندية الأهلي والشباب ودبي في كيان واحد في 2017.

ورفع شباب الأهلي رصيده إلى 50 نقطة.

وكان فريق المدرب ليوناردو جارديم ينتظر هدية من الشارقة في مباراة العين الذي تقدم للمركز الثاني برصيد 47 نقطة بفارق نقطتين عن الوحدة الثالث.

وتجمّد رصيد الشارقة عند 42 نقطة في المركز الخامس.