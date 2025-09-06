"والدتي وبختني".. سبب غريب لرفض نجم الدوري الألماني عرض الاتحاد السعودي

كشف لاعب الوسط السويدي هوغو لارسون، نجم آينتراخت فرانكفورت الألماني، عن السبب الرئيس وراء رفضه عرض نادي الاتحاد السعودي لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأفادت تقارير إعلامية بأن نادي الاتحاد تقدم بعرض مالي ضخم لإدارة آينتراخت فرانكفورت لضم لارسون (21 عاماً)، دون الكشف عن تفاصيل العرض السعودي.

وعلى الرغم من أن اللاعب السويدي كان يدرس عرض الاتحاد في الأيام الأخيرة من سوق الانتقالات، فإنه قرر رفضه في نهاية المطاف.

وخلال مقابلة أجريت معه على هامش مباريات تصفيات كأس العالم 2026 مع منتخب السويد، اعترف لارسون بأن العرض لفت انتباهه بسبب ضخامته، لكنه أكد أن قراره النهائي كان البقاء في أوروبا.

وأشار إلى أن أولويته حاليًا هي مواصلة التطور في الدوري الألماني.

وقال لارسون: "كان من المثير أن أستمع إلى مثل هذا العرض وأحلم قليلاً، لكن الأمر لم يتجاوز ذلك. سرعان ما شعرت برغبة في البقاء واللعب في أوروبا لفترة أطول".

وبسؤاله عن قيمة عرض الاتحاد، أكد اللاعب مازحاً أن العقد المعروض يتضمن "الكثير من الأصفار"، مشيراً إلى أن عائلته دعمت قراره بالبقاء في ألمانيا.

وأوضح لارسون أنه عندما ناقش الأمر مع والدته، رفضت فكرة الانتقال إلى السعودية فورًا، ووبخته على تفكيره في تغيير مساره في هذه المرحلة من مسيرته.

وشدد: "كان من الممتع الاستماع للعرض وبدأت أحلم قليلاً، عندما أخبرت والدتي عن العرض، وبختني لمجرد التفكير فيه، قالت: (لا، لا، لا. لا تفعل ذلك)، لأن لديها أحلام لابنها في أوروبا".

وكان لارسون قد شارك الموسم الماضي في الدوري الألماني في 33 مباراة، سجل خلالها 4 أهداف وأسهم في صنع 28 هدفاً.