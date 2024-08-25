اشتبك لاعبان من فريق الأهلي بنغازي بالأيدي عقب الخروج المرير والمبكر من دوري أبطال أفريقيا.

وتعادل الأهلي بنغازي خارج ملعبه مع الهلال السوداني بهدف لكل منهما، اليوم الأحد، في لقاء الإياب للدور التمهيدي الذي أقيم في جنوب السودان.

وتقدم الأهلي بنغازي بهدف سجله جون مانو في الدقيقة 14 قبل أن يحرز والي الدين خضر "بوغبا" هدف التعادل في الدقيقة 84.

وتأهل الهلال بهذا التعادل بفضل فوزه في ليبيا بهدف نظيف ليضرب موعدًا مع سان بيدرو الإيفواري في دور الـ32 بدوري الأبطال.

وشهدت غرف الملابس للفريق الليبي عراكا بالأيدي بين أحمد فكرون وزميله محمد الترهوني ثنائي الأهلي بنغازي في مشهد مؤسف.

ولم يعلن النادي الليبي عن أي إجراءات تأديبية ضد الثنائي أو عقوبات ضد اللاعبين بعد الخروج من دوري الأبطال مبكرًا.

وتأهل الأهلي بنغازي إلى دوري الأبطال بعد احتلاله المركز الثاني في الدورة السداسية للتتويج.

وودع أيضًا النصر بطل الدوري الليبي على يد المريخ السوداني في الدور التمهيدي لدوري الأبطال أيضًا.

وفشل الأهلي بنغازي في تكرار سيناريو الموسم الماضي حين أطاح بمنافسه إنييمبا النيجيري من الدور التمهيدي.