تحسبا لرحيل إيزاك إلى ليفربول.. نيوكاسل ينقضّ على نجم الدوري الألماني

يستعد نيوكاسل الإنجليزي للقيام بخطوة استباقية في سوق الانتقالات الصيفية الجارية تحسبا لرحيل نجمه الأول وهدافه السويدي ألكسندر إيزاك عن الفريق قبل بداية موسم 2025 ـ 2026 وفقا لما أوردته تقارير إخبارية قريبة من النادي.

وبات الهداف ذو الأصول الإريترية، ألكسندر إيزاك هدفا للعديد من الأندية أبرزها الهلال السعودي وليفربول الإنجليزي، على الرغم من أن مدربه إيدي هاو طمأن جماهير نيوكاسل عندما أكد قبل أسبوعين أن اللاعب سيظهر في تشكيلة الفريق في بداية الموسم الجديد.

ودخل نيوكاسل في مفاوضات رسمية مع لايبزيغ الألماني للظفر بتوقيع النجم السلوفيني بنجامين سيسكو في الميركاتو الصيفي الجاري لتعويض الرحيل المحتمل لإيزاك.

أخبار ذات علاقة رونالدو في خطر.. 3 ضحايا لانتقال ألكسندر إيزاك إلى الهلال السعودي

وأكد الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو جدية المفاوضات بين نيوكاسل ووكلاء أعمال بنجامين سيسكو، المهاجم السلوفيني الذي تألق في الموسمين الماضيين في الدوري الألماني ونافس بقوة كلا من هاري كين وعمر مرموش، قبل انتقال الأخير إلى مانشستر سيتي.

وأشار رومانو عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" إلى أن: "نيوكاسل بات على استعداد تام لدفع السعر المطلوب من لايبزيغ للتفريط في بينجامين سيسكو".

أخبار ذات علاقة "عقله في مكان آخر".. السبب الرئيس وراء عدم سفر إيزاك لمعسكر نيوكاسل

وأضاف أن "مانشستر يونايتد يتابع أيضًا باهتمام بالغ خطوات المهاجم الدولي السلوفيني للتعاقد معه بعد رحيل ماركوس راشفورد إلى برشلونة، ولكن نيوكاسل يبدو أكثر حرصا على الفوز بالصفقة".

ووفقا للمصدر ذاته، قدم نيوكاسل عرضه إلى سيسكو، الذي أبدى انفتاحا على الانتقال للدوري الإنجليزي، لكن سيكون من الضروري الحصول على موافقة إدارة لابيزيغ طالما أن سيسكو مرتبط بعقد حتى 30 يونيو 2029.

من جهته، طلب مانشستر يونايتد في الساعات الأخيرة من سيسكو أن يحدد شروطه بعد مناقشات ثنائية، .ومن المنتظر أن تكون هذه الأيام حاسمة في تحديد وجهة سيسكو ومستقبله.

ومنذ انتقاله إلى لايبزيغ الألماني في بداية موسم 2023 ـ 2024، أحرز المهاجم السلوفيني 27 هدفا وقدم 7 تمريرات حاسمة في 64 مباراة في الدوري الألماني.

ويرتبط المهاجم السلوفيني البالغ من العمر 22 عاما مع لايبزيغ بعقد يمتد حتى يونيو 2029، وتبلغ قيمته التسويقية نحو 65 مليون يورو.