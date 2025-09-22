نثرت مالي هباءً.. فيرجي شامبيرز يصعق مسؤولي الإفريقي التونسي بعد الخسارة (صورة)

وجّه المستثمر الأمريكي المدعم الأول للنادي الإفريقي التونسي انتقادات حادة للمسؤولين ولاعبي الفريق الأول عقب الخسارة أمس الأحد أمام نجم المتلوي (1 ـ0) في الجولة السابعة من الدوري التونسي للمحترفين.

وصدم النادي الإفريقي تحت قيادة مدربه فوزي البنزرتي مشجعيه بأداء مخيب للآمال ليسقط في فخ الهزيمه الثانية في 7 جولات منذ انطلاق الدوري ويبتعد مبكرا عن صدارة الترتيب.

وتعاقد الإفريقي الذي لا يزال يطارد التتويج الأول بلقب الدوري منذ العام 2015، مع عدة لاعبين جدد يتقدمهم هداف الدوري في الموسم الماضي فراس شواط، بجانب استقدام المدرب فوزي البنزرتي، أكثر المدربين العرب تتويجا بالألقاب.

ورغم مغادرته تونس منذ الصيف الماضي للإقامة في إسبانيا، واصل رجل الأعمال الأمريكي والمستشهر في النادي الإفريقي فيرجي شامبيرز دعمه للنادي كما ظل معلقا على المستجدات الطارئة في الفريق عبر منصات التواصل والتي كثيرا ما أثارت الجدل حول مواقفه من النادي ومنافسيه.

وكشف فيرجي شامبيرز في منشور جديد عبر خاصية "ستوري" على "إنستغرام" أنه بصدد إهدار أمواله وذلك ردّا على النتائج المخيبة للآمال للفريق في الموسم الجديد رغم مواصلة دعمه المادي، وفق وصفه.

وقال شامبيرز في منشور على حسابه بعد وقت قصير من الخسارة ضد نجم المتلوي: "أهدرت الكثير من الأموال، ولكن النادي محكوم عليه بالفشل المستمر ولن يتغير شيء أبدًا".

واعتبر عدد من المتابعين أن موقف فيرجي شامبيرز يحيل إلى أنه سيتخذ قرارا حاسما حول عدم الاستمرار في دعمه للنادي الإفريقي بعد النتائج السلبية الأخيرة.

وجمع الإفريقي حتى الجولة السابعة 13 نقطة من 4 انتصارات وتعادل وخسارتين بعيدا 3 نقاط عن المتصدر ترجي جرجيس.