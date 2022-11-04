الفيفا يناشد الدول المشاركة في كأس العالم "التركيز على كرة القدم"

وذكرت قناة "سكاي نيوز" نقلا عن إنفانتينو وسامورا في الرسالة الموجهة إلى 32 دولة مشاركة في بطولة كأس العالم لكرة القدم: "من فضلكم، دعونا الآن نركز على كرة القدم".

وأضافا في الرسالة: "نحن نعلم أن كرة القدم لا تعيش في فراغ ونحن ندرك بنفس القدر أن هناك العديد من التحديات والصعوبات ذات الطبيعة السياسية في جميع أنحاء العالم، لكن من فضلكم لا تسمحوا لكرة القدم بالانجرار إلى كل معركة أيديولوجية أو سياسية موجودة".

ولم يتسن للفيفا الإدلاء بتعليق فوري عندما اتصلت به رويترز.

وتبدأ بطولة كأس العالم، وهي الأولى التي تقام في الشرق الأوسط، في 20 نوفمبر تشرين الثاني.