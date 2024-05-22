ريال مدريد يحسم موقفه من مشاركة مبابي في أولمبياد باريس

كشفت تقارير إعلامية عن الموقف النهائي لنادي ريال مدريد، بشأن لاعبه المستقبلي كيليان مبابي، من المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية الصيف المقبل.

وتواجد فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، في باريس، أمس الثلاثاء؛ إذ تمت دعوته من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم للاحتفال بمرور 120 عاماً على تأسيس المنظمة.

وذكرت تقارير أن هناك عشاء جمع بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس ريال مدريد، لبحث مشاركة لاعبي الفريق مع منتخب فرنسا الأولمبي في أولمبياد باريس 2024.

ريال مدريد يمتلك الثنائي الفرنسي إدوارد كامافينغا، وأوريلين تشواميني، ومن المتوقع أن ينضم إليهما النجم كيليان مبابي بعد رحيله من باريس سان جيرمان.