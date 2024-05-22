ريال مدريد يحسم موقفه من مشاركة مبابي في أولمبياد باريس
كشفت تقارير إعلامية عن الموقف النهائي لنادي ريال مدريد، بشأن لاعبه المستقبلي كيليان مبابي، من المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية الصيف المقبل.
وتواجد فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، في باريس، أمس الثلاثاء؛ إذ تمت دعوته من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم للاحتفال بمرور 120 عاماً على تأسيس المنظمة.
وذكرت تقارير أن هناك عشاء جمع بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس ريال مدريد، لبحث مشاركة لاعبي الفريق مع منتخب فرنسا الأولمبي في أولمبياد باريس 2024.
ريال مدريد يمتلك الثنائي الفرنسي إدوارد كامافينغا، وأوريلين تشواميني، ومن المتوقع أن ينضم إليهما النجم كيليان مبابي بعد رحيله من باريس سان جيرمان.
ويرى الرئيس الفرنسي أن مشاركة كيليان مبابي في الأولمبياد قضية وطنية؛ إذ ظهر في فيديوهات سابقة وهو يحث إدارة الميرنغي على ضرورة مشاركة اللاعبين الفرنسيين وعلى رأسهم مبابي في البطولة.
إلى ذلك، ذكرت صحيفة "فووت ميركاتو" الفرنسية، أنه "لم يعد من الممكن استبعاد فكرة رؤية مبابي في أولمبياد باريس 2024، عقب اللقاء بين إيمانويل ماكرون وفلورنتينو بيريز".
من جانبها، قالت أرانشا رودريغيز الصحفية بإذاعة "كوبي" الإسبانية، والمقربة من إدارة ريال مدريد: "كيليان مبابي لن يلعب في الأولمبياد، سينضم إلى ريال مدريد ليبدأ مشواره في شهر أغسطس".
وسبق لمبابي أن أعرب في مناسبات عن حلمه بخوض ألعاب باريس، مع الاستفادة من النظام الأولمبي الذي يسمح لكل منتخب بإشراك ثلاثة لاعبين يتجاوزون الحد الأقصى المسموح به وهو 23 عاما، لكن بما أن مسابقة كرة القدم في الألعاب الأولمبية ليست مدرجة في روزنامة الاتحاد الدولي (فيفا)، فإن الأندية ليست مُلزمة بتحرير لاعبيها.
مبابي من المقرر أن يوقع عقدًا مدته خمس سنوات مع ريال مدريد.