سابقة في تاريخ الدوري العراقي.. طاقم حكام تونسي لمباراة زاخو والقوة الجوية
أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم، مساء الأربعاء، أن طاقم حكام تونسيا سيدير للمرة الأولى مباراة في الدوري العراقي للمحترفين، في المواجهة المؤجلة بين نادي زاخو والقوة الجوية، السبت 15 يونيو الجاري.
وقالت لجنة الحكام بالاتحاد التونسي لكرة القدم، عبر الصفحة الرسمية على منصة "فيسبوك"، إنه في إطار اتفاقية تبادل الحكام بين الاتحاد ونظيره العراقي، سيدير طاقم حكام تونسي مباراة نادي زاخو والقوة الجوية، يتألف من حكم الساحة يسري بوعلي ومساعديه أيمن إسماعيل وأحمد الضويوي، فضلا عن حكم تقنية الفيديو هيثم قيراط.
وفي 2 يونيو الجاري، قاد الحكم العراقي أحمد كاظم طاقم تحكيم عراقيًا لإدارة مباراة النادي الإفريقي والترجي التونسي لحساب الجولة الثامنة من مرحلة التتويج بالدوري التونسي للمحترفين، وذلك للمرة الأولى في تاريخ المسابقة.
وشهدت المباراة أحداث عنف وتخريب لتجهيزات الملعب؛ بسبب الشغب على المدرجات؛ ما اضطر الحكم أحمد كاظم إلى إيقافها في 3 مناسبات.