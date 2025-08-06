غير مقتنع به.. أولى ضحايا جيسوس في النصر السعودي

كشفت تقارير إخبارية عن أولى ضحايا البرتغالي جورجي جيسوس، المدير الفني للنصر السعودي، في الميركاتو الصيفي الحالي، حيث شدد المدرب على عدم الاعتماد على أحد اللاعبين الأجانب بالفريق خلال الفترة المقبلة.

ويتحرك النصر في سوق الانتقالات لإبرام أكثر من صفقة، كان آخرها التعاقد رسميا مع البرتغالي جواو فيليكس قادما من تشيلسي الإنجليزي.

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وتأتي هذه التحركات في ظل رغبة الجهاز الفني في تجهيز الفريق بأفضل صورة ممكنة قبل بداية المنافسات، مع التركيز على سد الثغرات، لضمان المنافسة على جميع البطولات في الموسم المقبل.

ووفقا لما ذكره الإعلامي الرياضي عبد العزيز العصيمي، عبر حسابه على منصة "إكس" فإن أبرز ضحايا جيسوس ستكون الحارس البرازيلي بينتو ماثيوس، والذي طالب برحيله خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لعدم قناعته بمستواه.

وأوضح العصيمي: "جيسوس ما زال متمسكا بالاحتياجات التي ذكرها بضم مدافع وسط طرف، ومن خلال التقارير لم يصل لقناعة كاملة في الاعتماد على بينتو في خانة الحراسة".

جيسوس، بحسب التقارير، شدد على ضرورة التعاقد مع حارس جديد لتعزيز مركز حراسة المرمى قبل انطلاق الموسم، ضمن خطة شاملة لتقوية الصفوف في المراكز التي تحتاج إلى دعم.

واعتمد جيسوس خلال المباريات الودية التي خاضها "العالمي" في معسكر النمسا على نواف العقيدي لحماية عرين الفريق.

وكان نواف العقيدي قدم في الموسم المنصرم، مستويات كبيرة مع الفتح، وذلك بعد أن أعير لصفوفه لمدة موسم، لرغبته في الحصول على فرصة أكبر للمشاركة؛ الأمر الذي قاد الفتح للبقاء في دوري روشن، بعد تألقه الكبير، إلى جانب عودته مجدداً لحماية عرين الأخضر من جديد، بعد أن حصل على ثقة هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب السعودي.

وكان بينتو انضم إلى صفوف "العالمي" في صيف العام الماضي، قادما من أتلتيكو باراناينسي البرازيلي، بعقد يمتد حتى عام 2028.

وخاض بينتو 47 مباراة مع النصر في الموسم الماضي، حافظ خلالها على نظافة شباكه في 13 مواجهة، فيما استقبل مرماه 50 هدفا.