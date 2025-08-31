الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الأهلي والعربي في كأس خادم الحرمين الشريفين

تنطلق منافسات بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين بنسختها الجديدة، مساء اليوم الأحد، بلقاء وحيد يجمع الأهلي ونظيره العربي على ملعب "مدينة الملك عبد الله الرياضية"، في بريدة، وهو اللقاء الذي تم تقديمه بداعي مشاركة "الراقي" في بطولة كأس القارات التي تتزامن مع موعد انطلاق البطولة التي ستُدشن من دور الـ32، يوم الـ21 من سبتمبر المقبل.

ويتطلع الأهلي الذي يعيش نشوة البطولات التي حققها مؤخراً بدءاً ببطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، ثم بطولة كأس السوبر السعودي، لتجنُّب أي مفاجآت، وذلك حينما يلاقي منافسه المقبل من دوري الدرجة الأولى.

ويخشى "الراقي" تكرار تجربة الخروج المبكر، كما حدث في النسخة الماضية، بخسارته الصاعقة أمام الجندل القادم من منافسات دوري الدرجة الأولى.

الأهلي استهل رحلته في الموسم الجديد بصورة رائعة، بعد أن تُوّج بلقب كأس السوبر السعودي في هونغ كونغ، قبل أن ينتصر على نظيره نيوم، في أولى جولات الدوري السعودي للمحترفين، أما فريق العربي، فستكون مواجهة "الراقي" هي بداية مبارياته في الموسم الجديد كون منافسات دوري الدرجة الأولى لم تنطلق بعد.

ويدرك الألماني، ماتياس يايسله، المدير الفني لفريق الأهلي تعدد المنافسات للفريق هذا الموسم خاصة مع خوض ثلاث بطولات قارية جاءت بعد تحقيقه لقب النخبة الآسيوية، إضافة إلى رغبته المنافسة على لقبي الدوري، وكذلك النسخة الجديدة لبطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، وكأس الملك.

وتنطلق صافرة المباراة في تمام السابعة مساء بتوقيت السعودية ومصر، وتمتلك شبكة قنوات "ثمانية" حقوق بث مباريات كأس الملك السعودي 2025- 2026.

وخصصت الشبكة قناة Thmanyah 1 لنقل مباراة العربي والأهلي في كأس الملك السعودي 2025-2026.