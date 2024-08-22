أعلن الاتحاد السوري لكرة القدم تعاقده رسميًا مع المدرب الإسباني خوسيه لانا لقيادة المنتخب الأول، خلفًا للأرجنتيني هيكتور كوبر.

وكان كوبر قد تقدم باستقالته من تدريب منتخب سوريا بعد الإخفاق في التأهل إلى التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ونشر الاتحاد السوري بيانًا عبر الصفحة الرسمية على موقع "فيسبوك"، أعلن من خلاله التعاقد مع المدرب الإسباني خوسيه لانا لقيادة المنتخب الأول.

وكان لانا قد درب من قبل الفئات السنية المختلفة في إسبانيا، مثل منتخب الناشئين ومنتخب الشباب.

الاتحاد العربي السوري لكرة القدم يتعاقد مع المدرب الإسباني "خوسيه لانا" لقيادة المنتخب الوطني الأول. Posted by SFA on Thursday, August 22, 2024

ولم يكشف الاتحاد السوري عن مدة العقد، أو القيمة المالية التي سيحصل عليها المدرب الإسباني.

وخسر منتخب سوريا أمام اليابان بنتيجة (5-0)، على ستاد "ايديون بيس وينغ" في هيروشيما، ضمن الجولة السادسة والأخيرة من منافسات المجموعة الثانية في الدور الثاني من التصفيات الآسيوية المشتركة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027 في السعودية.