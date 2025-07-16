بشكل قاطع.. إنزاغي يرفض رحيل نجم الهلال السعودي

كشفت تقارير إخبارية أن الإيطالي سيموني إنزاغي، المدير الفني لفريق الهلال السعودي، اتخذ قرارًا نهائيًا بشأن مستقبل أحد أبرز لاعبيه، وسط التكهنات التي أثيرت مؤخرًا حول إمكانية رحيله خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وتناقش الإدارة مع الجهاز الفني للفريق ملف اللاعبين الراحلين وتحديد الصفقات الجديدة، تحضيرًا للموسم الجديد 2025/2026 للمنافسة على البطولات والألقاب.

أخبار ذات علاقة هل انسحب الهلال من السوبر السعودي بسبب رونالدو؟

وكان من أبرز الملفات المطروحة على طاولة نادي الهلال ملف المدافع السنغالي كاليدو كوليبالي بعد تألقه في الفترة الأخيرة، واهتمام عدة أندية أوروبية بالتعاقد معه.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "اليوم"، فإن إنزاغي أبلغ إدارة الهلال برفضه القاطع لفكرة الاستغناء عن كوليبالي، مؤكدًا تمسكه الكامل بخدمات اللاعب، باعتباره من الركائز الأساسية في مشروع الفريق خلال الموسم المقبل.

وشدد المدرب الإيطالي على أن كوليبالي سيكون جزءًا مهمًا من خط الدفاع في تشكيلته الأساسية، مشيرًا إلى أن أي عروض تلقاها النادي مؤخرًا لضم اللاعب قد تم رفضها بشكل رسمي.

وجاء هذا القرار بعد الأداء المميز الذي قدمه المدافع السنغالي رفقة "الزعيم" في الموسم الماضي، وخاصة خلال مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية، حيث لعب دورًا بارزًا في وصول الهلال إلى مراحل متقدمة من المسابقة قبل الخروج من دور الثمانية أمام فلومينينسي البرازيلي.

ويرتبط النجم السنغالي بعقد مع الهلال حتى 2026، وتسعى الإدارة الفترة المقبلة للدخول في مفاوضات معه لتمديده.

أخبار ذات علاقة الهلال السعودي يحسم موقفه من ميتروفيتش وكوليبالي

وشارك كوليبالي مع الهلال منذ انضمامه للفريق في 94 مباراة بجميع المسابقات، سجل خلالها 5 أهداف وصنع 3.