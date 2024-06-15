"اتهامات عنصرية".. أول تعليق لقائد فريق سلة الأهلي المصري بعد إحالته للتحقيق
حرص سيف سمير، لاعب فريق الأهلي المصري لكرة السلة، على إصدار بيان رسمي لإيضاح موقفه إثر واقعة رفضه مصافحة محمد مصيلحي، رئيس نادي الاتحاد السكندري، أثناء مراسم التتويج عقب نهائي دوري السلة.
وكان الاتحاد المصري لكرة السلة قد قرر إحالة سيف سمير للتحقيق؛ بسبب ما بدر منه عقب انتهاء مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في دوري السوبر.
وتسبب سيف سمير بأزمة عقب خسارة فريقه لقب الدوري المصري أمام الاتحاد السكندري، يوم الخميس، في الجولة الرابعة للدور النهائي للبطولة.
ورفض سيف سمير مصافحة مصيلحي أثناء مراسم التتويج، من دون سبب معلن.
وقال سيف سمير، عبر صفحته على موقع "فيسبوك": "تعمد بعض المغرضين عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعد انتهاء مباراة الاتحاد والأهلي في بطولة الدوري تشويه صورتي في محاولة بائسة لخلق صورة مضللة لصورتي الحقيقية والرياضية، واتهامي باتهامات عنصرية غير أخلاقية".
وأضاف: "ولغلق الباب أمام المتربصين والحاقدين، أؤكد أن مبادئي وأخلاقياتي التي تربيت ونشأت عليها خلال سنوات حياتي في النادي الأهلي ستظل راسخة كما هي، وأؤكد أنني أُكن كل التقدير والاحترام لجميع المؤسسات والأشخاص في مجال الرياضة داخل وخارج مصر".
وتابع: "وتوضيحاً مني للصورة التي حاول البعض ترويجها لخلاف (باطل) بيني وبين محمد مصيلحي، رئيس نادي الاتحاد السكندري، ومن دون سرد أو الدخول في تفاصيل، فقد بادرت بالاتصال به وجمعتنا مكالمة ودية راقية أمس بعد انتهاء المباراة، وهنأته على البطولة وتناقشنا في وجهات النظر بكل احترام وتقدير كعادتي مع الجميع".
وأردف: "ورداً على موقف عدم سلامي على الحاج محمد، فالحقيقة أنني كنت أستفسر منه عن أمر ما بخصوص موقف معين لا أريد الخوض في تفاصيله، ولم ألاحظ أن يده ممدودة للسلام، وتم ذلك أمام الدكتور مجدي أبو فريخة، رئيس اتحاد السلة، والمهندس خالد مرتجي، عضو مجلس إدارة الأهلي، وعدت مرة أخرى وسلمت عليه مرة ثانية".
وواصل: "أحزنني تفسيرها على هذا النحو، خاصة أنني والفريق بأجمعه سلمنا على كل ممثلي اتحاد السلة والنادي الأهلي ونادي الاتحاد خلال تسلمنا الميداليات".
واختتم: "أولاً وأخيراً أوكد احترامي وتقديري الكامل للحاج محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد، وذلك ما تربيت عليه وتعلمته طوال مشواري مع الرياضة وداخل النادي الأهلي".
وفاز الاتحاد على الأهلي بنتيجة 3 مباريات مقابل مباراة واحدة، في الدور النهائي الذي أقيم بنظام الأفضل من 5 مواجهات.
وحصد الاتحاد لقب الدوري المصري بعد غياب منذ موسم 2019 – 2020، كما حصد الثنائية المحلية بعد تغلبه على الأهلي في نهائي كأس مصر قبل عدة شهور.