"اتهامات عنصرية".. أول تعليق لقائد فريق سلة الأهلي المصري بعد إحالته للتحقيق

حرص سيف سمير، لاعب فريق الأهلي المصري لكرة السلة، على إصدار بيان رسمي لإيضاح موقفه إثر واقعة رفضه مصافحة محمد مصيلحي، رئيس نادي الاتحاد السكندري، أثناء مراسم التتويج عقب نهائي دوري السلة.

وكان الاتحاد المصري لكرة السلة قد قرر إحالة سيف سمير للتحقيق؛ بسبب ما بدر منه عقب انتهاء مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في دوري السوبر.

وتسبب سيف سمير بأزمة عقب خسارة فريقه لقب الدوري المصري أمام الاتحاد السكندري، يوم الخميس، في الجولة الرابعة للدور النهائي للبطولة.

ورفض سيف سمير مصافحة مصيلحي أثناء مراسم التتويج، من دون سبب معلن.

وقال سيف سمير، عبر صفحته على موقع "فيسبوك": "تعمد بعض المغرضين عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعد انتهاء مباراة الاتحاد والأهلي في بطولة الدوري تشويه صورتي في محاولة بائسة لخلق صورة مضللة لصورتي الحقيقية والرياضية، واتهامي باتهامات عنصرية غير أخلاقية".