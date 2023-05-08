رودري قبل مواجهة ريال مدريد: كرة القدم تمنحك فرصة الانتقام
يرى الإسباني رودري لاعب وسط مانشستر سيتي أن الفرصة متاحة أمام فريقه للانتقام من ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا.
وفاز مانشستر سيتي على ريال مدريد 4/3 في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، قبل أن يفوز ريال مدريد في الإياب 2/1 في الشوطين الأصليين، ثم سجل هدفا في الشوطين الإضافيين ليتأهل الميرنغي للنهائي.
وقال رودري في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "أعتقد أن كرة القدم تمنحك خيار الانتقام، يمكنك دائما التعلم من التجارب السابقة".
وعن مواجهة الموسم الماضي بين الفريقين قال رودري: "لعبها 180 دقيقة رائعة، لكنها ليست كافية في بعض الأحيان، لم نتعامل مع الدقائق الأخيرة بشكل صحيح، إنه شيء تعلمناه، ولكني لا أحب الحديث عن الماضي، لقد تغيرنا كثيرًا مع رغبة الانتقام".
وأكد: "عليك أن تقضي على خصمك متى ما استطعت".
وبسؤاله عن زميله النرويجي إيرلينغ هالاند قال رودري: "إنه لاعب مهم، لم نشك أبدا في قدرته على تسجيل الأهداف، إنه مناسب جدا في الفريق".
وأوضح: "كفريق نمر في أفضل لحظاتنا الآن، لقد كنا بارعين في الأشهر الثمانية الماضية لوجودنا هنا، هذه مسألة جهد ومعاناة، لكننا نعرف ما إذا كنا نريد إنهاء هذا الأمر فسيكون في الشهر الأخير، يجب أن نقدم أفضل أداء لنا".
وأتم: "لقد كنا طوال العام جيدين جدا، ربما لم تكن النتائج موجودة دائمًا ولكننا الآن نحدد ما يتعين علينا القيام به، هذه هي اللحظة التي تعرف فيها الفرق الكبيرة مثلنا متى تدفع أكثر للأمام لأننا فزنا بـ10 مباريات على التوالي، علينا أن نتقدم كفريق واحد".
وفي المواجهات الإقصائية بين ريال مدريد ومانشستر سيتي تواجه الفريقان في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2015/2016، وتعادلا سلبيا في إنجلترا قبل فوز ريال مدريد إيابا 1/0.
وتقابلا في دور الـ16 موسم 2019/2020، حيث فاز مانشستر سيتي 2/1 ذهابا في مدريد و2/1 إيابا في إنجلترا.
وأخيرا تواجها في نصف نهائي الموسم الماضي وفاز مانشستر سيتي 4/3 ذهابا على ملعبه، وفاز ريال مدريد إيابا 3/1.