رودري قبل مواجهة ريال مدريد: كرة القدم تمنحك فرصة الانتقام

وعن مواجهة الموسم الماضي بين الفريقين قال رودري: "لعبها 180 دقيقة رائعة، لكنها ليست كافية في بعض الأحيان، لم نتعامل مع الدقائق الأخيرة بشكل صحيح، إنه شيء تعلمناه، ولكني لا أحب الحديث عن الماضي، لقد تغيرنا كثيرًا مع رغبة الانتقام".

وأكد: "عليك أن تقضي على خصمك متى ما استطعت".

وبسؤاله عن زميله النرويجي إيرلينغ هالاند قال رودري: "إنه لاعب مهم، لم نشك أبدا في قدرته على تسجيل الأهداف، إنه مناسب جدا في الفريق".

وأوضح: "كفريق نمر في أفضل لحظاتنا الآن، لقد كنا بارعين في الأشهر الثمانية الماضية لوجودنا هنا، هذه مسألة جهد ومعاناة، لكننا نعرف ما إذا كنا نريد إنهاء هذا الأمر فسيكون في الشهر الأخير، يجب أن نقدم أفضل أداء لنا".