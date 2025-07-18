نطلب التدخل لحماية وسام أبو علي.. الاتحاد الفلسطيني يشن هجوما على الأهلي

شن الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم هجوماً لاذعاً على النادي الأهلي المصري، محمّلاً إياه مسؤولية ما يتعرض له اللاعب وسام أبو علي من حملات إعلامية وجماهيرية حادة، وذلك على خلفية أزمة انتقال اللاعب إلى نادي كولومبوس كرو الأمريكي.

وجاء بيان الاتحاد الفلسطيني حادّ اللهجة، مطالباً الجهات المصرية بالتدخل العاجل لحماية اللاعب، الذي يُعتبر أحد أبرز نجوم المنتخب الفلسطيني، من "الهجمات غير المبررة" التي طالت شخصيته وهويّته الوطنية.

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اشتعال الأزمة بين وسام والأهلي

وأشعل النادي الأهلي المصري الأزمة بعد رفضه العرض المقدم من كولومبوس كرو لضم وسام أبو علي، والذي بلغ 7.5 مليون دولار، فيما يصرّ القلعة الحمراء على الحصول على 8.5 مليون دولار كقيمة للصفقة.

وردّدت بعض الأوساط الإعلامية المصرية المقربة من النادي اتهامات للاعب بـ"عدم الرغبة في الاستمرار" و"التأثير على معنويات الفريق"، ما أثار موجة غضب جماهيرية ضد أبو علي، تزامناً مع استبعاده من معسكر الفريق التمهيدي في تونس.

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بيان فلسطيني حازم

في رد فعل رسمي، أصدر الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم بياناً شديد اللهجة، وصف فيه الهجمات ضد أبو علي بـ"غير المبررة"، مؤكداً أن اللاعب يمثل "قيمة فنية ووطنية عالية" وأنه حافظ على انضباطه واحترافيته طوال مشواره مع الأهلي، بما في ذلك أداؤه المميز في كأس العالم للأندية.

وأكد البيان رفضه لأي محاولة للتشكيك في نزاهة اللاعب أو هويته الوطنية، معتبراً أن ذلك "يتعارض مع القيم الرياضية العربية".

كما طالب الاتحاد الفلسطيني الاتحاد المصري لكرة القدم، وخاصة رئيسه هاني أبو ريدة، بالتدخل العاجل لوقف "هذه الانتهاكات"، وحثّ إدارة الأهلي على "تحمّل مسؤولياتها في حماية اللاعبين وتهدئة الأجواء".

ورغم حدة الانتقادات، ختم البيان بتأكيد الاحترام المتبادل بين الجانبين، متمنياً التوفيق للأهلي في منافساته المقبلة.

وفيما يلي البيان كاملا: