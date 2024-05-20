تصرف غريب من مهاجم ليفربول خلال الممر الشرفي ليورغن كلوب (فيديو)

فاجأ المهاجم الأوروغواياني لنادي ليفربول داروين نونيز جميع المتابعين بتصرف غريب خلال الممر الشرفي الذي أقامه لاعبو النادي أمام مدربه الأسطوري يورغن كلوب في وداعيته مساء الأحد عندما خاض المباراة الأخيرة على مقاعد بدلاء الريدز في مواجهة ولفرهامبتون ضمن الجولة 38 من البريمرليغ.

وقبل انطلاق المباراة، أقام القائد الهولندي لليفربول فيرجل فان دايك ممرا شرفيا تكريما ليورغن كلوب بمناسبة مغادرته للفريق بعد أكثر من 8 سنوات على رأس الجهاز الفني.

وأظهرت اللقطات التي تناقلتها القنوات التلفزيونية ومنصات التواصل كلوب وهو يمر وسط لاعبيه الذين انطلقوا في التصفيق بحفاوة أمامه قبل أن يصل إلى فان دايك لعناقه بحرارة، لكن وسط ذلك كان داروين نونيز الوحيد الذي لم يصفق للمدرب الألماني في تصرف غريب فسره كثيرون بعلاقة الجفاء بين كلوب ونونيز.