أدلى خافيير ماسكيرانو، المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني، بتصريحات غاضبة، عقب الخسارة 2-1 أمام المغرب، في مستهل مباريات المجموعة الثانية لمنافسات كرة القدم للرجال في ألعاب باريس، اليوم الأربعاء، في سانت إيتيين، بعدما ظن الجميع أن المباراة انتهت بالتعادل 2-2.

وسجل كريستيان ميدينا هدف التعادل للأرجنتين في الدقيقة 16 من الوقت بدل الضائع للمباراة بعدما تابع كرة مرتدة من العارضة، قبل أن تقتحم الجماهير أرض الملعب ليغادر كلا الفريقين نحو غرفة تبديل الملابس.

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وبعد مغادرة كلا الفريقين أرض الملعب، اكتشفا أن المباراة لم تنته، وأن حكم اللقاء قرر إيقافها، ولم يطلق صفارة النهاية.

وعقب المباراة، فتح خافيير ماسكيرانو النار على منظمي دورة الألعاب الأولمبية في باريس.

وقال ماسكيرانو، في تصريحات تلفزيونية:" تم اقتحام مقر إقامة الفريق أمس وسرقة أشياء من تياغو ألمادا، واليوم اُقْتُحِمَت أرضية الملعب 7 مرات، وأُلْقِيَت الألعاب النارية علينا".

وأضاف: "ما حدث فضيحة، هذه أولمبياد وليست بطولة شوارع".

واختتم ماسكيرانو تصريحاته ساخرًا: "إنه أكبر سيرك رأيته في حياتي".

يذكر أنه تم استئناف اللقاء في تمام الساعة السابعة بالتوقيت المحلي، بعد ساعتين من النهاية الأولى له، وألغى الحكم هدف ميدينا بداعي التسلل.

واستكملت المباراة لمدة ثلاث دقائق و15 ثانية، بعد إلغاء الهدف عقب مراجعة حكم الفيديو المساعد، بحثت فيها الأرجنتين عن التعادل مجددا، لكن المغرب تمكن من الصمود والفوز بالمباراة.