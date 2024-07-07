تعرف على أسماء الثلاثي المستبعد من قائمة النصر لمعسكر البرتغال

قرر البرتغالي لويس كاسترو، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، استبعاد الثلاثي نواف بوشل، وحمد آل منصور، ومنصور الشمري من القائمة المسافرة إلى البرتغال، لخوض معسكر الفريق الإعدادي للموسم الجديد.

بعثة فريق النصر الأول لكرة القدم، كانت قد وصلت إلى البرتغال من أجل بدء التحضيرات للموسم الجديد، الذي ينطلق أغسطس المقبل، وكان البرتغالي لويس كاسترو، مدرب الفريق الأول لكرة القدم، في مقدمة مستقبلي البعثة، إلى جانب الإسباني فرناندو هييرو، المدير الرياضي.

ونشرت صحيفة "الرياضية" السعودية، تقريرا قالت فيه إن كاسترو قرر استبعاد الثلاثي نواف بوشل، وحمد آل منصور، ومنصور الشمري من القائمة المغادرة إلى البرتغال، قبيل انطلاق المعسكر.

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وفيما يلي قائمة النصر لمعسكر البرتغال

راغد النجار، أمين بخاري، سلطان الغنام، عبد الإله العمري، عبد الله مادو، محمد آل فتيل، علي لاجامي، ماجد قشيش، عبد الله الخيبري، علي الحسن، عبد المجيد الصليهم، أيمن يحيى، سامي النجعي، عبد الرحمن غريب، عبد العزيز عليوة، عبد العزيز الفرج، مشاري النمر، محمد مران، وعواد أمان.

من المنتظر أن يلتحق الثنائي نواف العقيدي، حامي عرين النصر، ومختار علي، بالمعسكر في الأيام المقبلة.

وأعلن النادي في الآونة الأخيرة عن برنامج الفريق خلال الفترة المقبلة، إذ يخوض النصر في البرتغال 6 مباريات ودية، وبعدها سيتجه الفريق إلى ماربيلا في إسبانيا، في الأول من أغسطس المقبل لمدة أسبوع بمعسكر يشهد مباراتين وديتين، قبل العودة إلى السعودية في 8 أغسطس.

وشهد الموسم الماضي خسارة "العالمي" للقب بطولة دوري روشن السعودي، التي حسمها الهلال لصالحه قبل 3 جولات من نهاية المسابقة، كذلك ودع بطولة دوري أبطال آسيا.