دراسة: رقم قياسي لأندية الدوري الإنجليزي في سوق الانتقالات.. والسعودية في المركز الرابع
أظهرت دراسة تحليلية لشركة "ديلويت" المالية أن أندية الدوري الإنجليزي الممتاز أنفقت مبلغًا قياسيًا قدره 2.36 مليار جنيه إسترليني (2.97 مليار دولار) للتعاقد مع لاعبين جدد في فترة الانتقالات التي انتهت أمس الجمعة.
وحلَّ الدوري السعودي للمحترفين في المركز الرابع بين الأكثر إنفاقًا عالميًا.
وأضافت الدراسة أن فترة الانتقالات، التي كانت مفتوحة من 14 يونيو إلى الأول من سبتمبر، تجاوزت الرقم القياسي المسجل، العام الماضي، والبالغ 1.92 مليار جنيه إسترليني، حيث أنفقت أندية الدوري الممتاز 255 مليون جنيه إسترليني في اليوم الأخير وحده.
وكانت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز مسؤولة عن 48% من الإنفاق في البطولات المحلية الخمس الكبرى في أوروبا، بما في ذلك الدوري الإسباني، والإيطالي، والألماني، والفرنسي.
وقال تيم بريدج، الشريك الرئيس في مجموعة "ديلويت" للأعمال الرياضية، في بيان: "الصيف الثاني على التوالي من الإنفاق القياسي لأندية الدوري الإنجليزي الممتاز يشير إلى أن نمو الإيرادات على أساس سنوي قد يعود بعد جائحة كوفيد-19".
وأضاف: "أنفق ما يقرب من ثلاثة أرباع أندية الدوري الإنجليزي الممتاز (14 ناديًا) هذا الصيف أكثر من الصيف الماضي، مما يعكس زيادة شدة المنافسة".
وأنفق تشيلسي أكثر من مليار دولار على صفقات اللاعبين منذ انتقال ملكيته إلى الأمريكي تود بولي وكليرليك كابيتال في مايو 2022.
وحطم البلوز الرقم القياسي للانتقالات في بريطانيا للمرة الثانية خلال عام واحد بالتعاقد مع لاعب الوسط الإكوادوري موسيس كايسيدو مقابل 115 مليون جنيه إسترليني، متجاوزًا 106 ملايين جنيه إسترليني دفعها النادي للتعاقد مع لاعب الوسط إنزو فرنانديز في يناير من بنفيكا.
وتعاقد مانشستر سيتي، بطل الثلاثية الموسم الماضي، مع لاعب الوسط ماتيوس نونيزمقابل 53 مليون جنيه إسترليني، الأسبوع الماضي، بعد أن ضم جيريمي دوكو مقابل 55 مليون جنيه إسترليني، والمدافع يوسكو جفارديول مقابل 77 مليون جنيه إسترليني، ولاعب الوسط ماتيو كوفاتشيتش مقابل 25 مليون جنيه إسترليني في وقت سابق.
وأنفق آرسنال وصيف بطل الموسم الماضي 65 مليون جنيه إسترليني على ضم المهاجم الألماني كاي هافيرتز، ثم دفع 105 ملايين جنيه إسترليني لضم لاعب الوسط الإنجليزي ديكلان رايس، بينما أنفق مانشستر يونايتد 72 مليون جنيه إسترليني للتعاقد مع المهاجم راسموس هويلوند.
وتعاقد نيوكاسل يونايتد، الذي أنهى، الموسم الماضي، بالمركز الرابع، مع لاعب الوسط ساندرو تونالي مقابل 55 مليون جنيه إسترليني والجناح هارفي بارنز مقابل 38 مليون جنيه إسترليني.
وضم نوتنغهام فورست، الذي أنهى، الموسم الماضي، في المركز 16، سبعة لاعبين في اليوم الأخيرة لفترة الانتقالات.
ووفقًا للدراسة، فإن ما يقرب من نصف قيمة الانتقالات التي تلقتها أندية الدوري الإنجليزي الممتاز من الخارج جاءت من أندية الدوري السعودي للمحترفين الذي احتل المركز الرابع بين الأعلى إنفاقًا على الانتقالات مقارنة بأي دوري في العالم.
وقال كالوم روس، المدير المساعد في مجموعة الأعمال الرياضية في "ديلويت": "إن ظهور شريك أكثر نشاطًا في سوق الانتقالات العالمية لديه القدرة على تسريع جهود الأندية لإنشاء نماذج أعمال مستدامة ماليًا"