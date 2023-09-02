دراسة: رقم قياسي لأندية الدوري الإنجليزي في سوق الانتقالات.. والسعودية في المركز الرابع

أظهرت دراسة تحليلية لشركة "ديلويت" المالية أن أندية الدوري الإنجليزي الممتاز أنفقت مبلغًا قياسيًا قدره 2.36 مليار جنيه إسترليني (2.97 مليار دولار) للتعاقد مع لاعبين جدد في فترة الانتقالات التي انتهت أمس الجمعة.

وحلَّ الدوري السعودي للمحترفين في المركز الرابع بين الأكثر إنفاقًا عالميًا.

وأضافت الدراسة أن فترة الانتقالات، التي كانت مفتوحة من 14 يونيو إلى الأول من سبتمبر، تجاوزت الرقم القياسي المسجل، العام الماضي، والبالغ 1.92 مليار جنيه إسترليني، حيث أنفقت أندية الدوري الممتاز 255 مليون جنيه إسترليني في اليوم الأخير وحده.