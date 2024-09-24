ضغوط هائلة لإقالة يايسله من تدريب الأهلي السعودي

يتعرض مجلس إدارة النادي الأهلي السعودي، بقيادة خالد العيسى، إلى ضغوط كبيرة لإقالة الألماني ماتياس يايسله مدرب الفريق الأول لكرة القدم، بعد الخسارة المفاجئة أمام الجندل، ووداع بطولة كأس خادم الحرمين.

وودَّع الأهلي أكثر الأندية السعودية فوزًا بكأس خادم الحرمين الشريفين، البطولة مبكرًا للعام الثاني تواليًا بعد الخسارة 2-1 أمام الجندل أمس الاثنين في دور الـ32.

وقالت صحيفة "الجزيرة" السعودية، إن ماتياس يايسله مدرب النادي الأهلي، قاب قوسين أو أدنى من الإقالة، بسبب الخروج المبكر من بطولة الكأس.

وأشارت الصحيفة إلى أن هناك حراكًا كبيرًا داخل الأهلي بعد الخسارة من الجندل، وأهم هذه التحركات هو العمل على إقالة يايسله.

ونقلت الصحيفة عن مصادر بأن هناك رغبة، وضغطًا كبيرًا من شخصيات أهلاوية على الإدارة من أجل إقالة يايسله.

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واستقبل الأهلي، صاحب الرقم القياسي في عدد ألقاب كأس خادم الحرمين برصيد 13 لقبًا، هدفين في الشوط الأول، وفشل في تعديل النتيجة ليودع الكأس في كبرى مفاجآت البطولة حتى الآن.

وعبر الأهلي دور 32 الموسم الماضي بالفوز على العين قبل أن يخسر أمام أبها في دور الـ16 ليودع المسابقة مبكرًا.