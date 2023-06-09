قبل نهائي دوري أبطال أوروبا.. هالاند يختار أصعب منافس واجهه
اختار المهاجم النرويج إيرلينغ هالاند نجم مانشستر سيتي أصعب لاعب واجهه خلال موسم 2022/2023.
وانضم هالاند لمانشستر سيتي الصيف الماضي، قادما من بروسيا دورتموند في صفقة بلغت قيمتها 52 مليون جنيه إسترليني.
ومنذ ذلك الحين، سجل هالاند 52 هدفًا في 52 مباراة في جميع المسابقات، بما في ذلك 36 هدفًا في الدوري الإنجليزي الممتاز حيث تصدر جدول ترتيب الهدافين، ويتصدر ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا برصيد 12 هدفا.
وهالاند، البالغ من العمر 22 عاما، اختار أقوى منافس واجهه هذا الموسم.
وقال هالاند في حوار مع شبكة "BT Sport": "الأصعب، عانينا في أنفيلد وأتذكر، فان دايك، لطالما قلت ذلك، أعتقد أنه جيد جدًا، لكن الشيء الجيد أيضًا في الأمر هو أنني قابلت روبن دياز، ومانويل أكانجي، وناثان آكي في التدريب كل يوم، التدريب ليس سهلا".
وأضاف: "لكن فان دايك أحبه كثيرًا، إنه ذكي وسريع وفي الأجواء، إنه غير واقعي أيضًا".
وتحدث هالاند أيضًا عن سبب رغبته الشديدة في الفوز بدوري أبطال أوروبا، وقال: "كنت أحلم وأفكر في الفوز بدوري أبطال أوروبا طوال حياتي، لقد كان حلمي طالما أتذكره".
وأوضح: "في عام 2008، كان النهائي بين تشيلسي ومانشستر يونايتد، عندما رأيت الاحتفالات، أردت أن أفعل ذلك أيضًا ونحن نقترب الآن".
وسيلعب مانشستر سيتي مع إنتر ميلان غدا السبت في نهائي دوري أبطال أوروبا في إسطنبول.
وهذه أول مباراة رسمية بين مانشستر سيتي وإنتر ميلان منذ تأسيسهما، حيث لم يسبق أن تواجها في أي مسابقة رسمية من قبل رغم تاريخهما العريق.
وقاد اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا مانشستر سيتي للفوز بلقبي الدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي وهو في طريقه للفوز بالثلاثية لأول مرة في تاريخ النادي.