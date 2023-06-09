قبل نهائي دوري أبطال أوروبا.. هالاند يختار أصعب منافس واجهه

وهالاند، البالغ من العمر 22 عاما، اختار أقوى منافس واجهه هذا الموسم.

وقال هالاند في حوار مع شبكة "BT Sport": "الأصعب، عانينا في أنفيلد وأتذكر، فان دايك، لطالما قلت ذلك، أعتقد أنه جيد جدًا، لكن الشيء الجيد أيضًا في الأمر هو أنني قابلت روبن دياز، ومانويل أكانجي، وناثان آكي في التدريب كل يوم، التدريب ليس سهلا".

وأضاف: "لكن فان دايك أحبه كثيرًا، إنه ذكي وسريع وفي الأجواء، إنه غير واقعي أيضًا".

وتحدث هالاند أيضًا عن سبب رغبته الشديدة في الفوز بدوري أبطال أوروبا، وقال: "كنت أحلم وأفكر في الفوز بدوري أبطال أوروبا طوال حياتي، لقد كان حلمي طالما أتذكره".