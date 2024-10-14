الموعد والقنوات الناقلة.. مـباراة تونس ضد جزر القمر في تصفيات أمم أفريقيا

يضع منتخب تونس صدارته للمجموعة الأولى من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2025، على المحك عندما ينزل ضيفًا على جزر القمر في أبيدجان غدًا الثلاثاء.

وخسر نسور قرطاج مباراة الجولة الثالثة أمام جزر القمر، الجمعة الماضي في رادس بهدف نظيف ليتجمد رصيدهم عند 6 نقاط محافظين على صدارة المجموعة لكن بفارق نقطة وحيدة عن منافسهم.

ووصلت بعثة منتخب تونس إلى كوت ديفوار مساء السبت في رحلة مباشرة، استعدادًا لمباراة الجولة الرابعة التي تكتسي أهمية بالغة لقطع خطوة جديدة نحو التأهل للنهائيات القارية للمرة الـ17 تواليًا.

وضمت قائمة نسور قرطاج 23 لاعبًا بعد غياب شهاب الجبالي بداعي الإصابة وحسام بن علي لأسباب عائلية طارئة.

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ويخوض المنتخب التونسي مباراته ضد جزر القمر في الجولة الرابعة من تصفيات كاس أمم أفريقيا 2025 مساء الثلاثاء الـ15 من أكتوبر 2024، بداية من الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة وذلك على ملعب فيليكس هوفوات بوانييه بأبيدجان.

وينتظر أن يتم نقل المباراة مباشرة عبر قناة bein sports 3.

ويحتل منتخب تونس المركز الأول في المجموعة الأولى برصد 6 نقاط أمام جزر القمر في المركز الثاني برصيد 5 نقاط، ثم غامبيا ومدغشقر في المركز الثالث برصيد نقطتين.