رغبة سعد الناصر حسمت الأمر.. شرط واحد يفصل النصر السعودي عن أهم صفقة محلية

اقترب سعد الناصر، نجم نادي التعاون، من حسم انتقاله إلى صفوف النصر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، إذ لم يتبقَّ سوى بعض التفاصيل البسيطة بين الناديين قبل إتمام الصفقة بشكل رسمي.

ويستعد النصر لمواجهة التعاون، مساء الجمعة، في الجولة الأولى من دوري روشن للمحترفين، وسط تطلعات جماهيره لتعويض خسارة كأس السوبر السعودي أمام الأهلي، وبدء مشوار الدوري بانطلاقة قوية نحو استعادة اللقب.

أخبار ذات علاقة 4 خطايا حرمت النصر السعودي من دوري 2025

أخبار ذات علاقة بطلب من جيسوس.. النصر السعودي يفاوض حارس مرمي مانشستر سيتي

وخلال الميركاتو الجاري، أبرم النصر عدة صفقات بارزة، أبرزها: جواو فيليكس، كينغسلي كومان، إينيغو مارتينيز، نادر الشراري، وعبد الملك الجابر، بينما اكتفى التعاون حتى الآن بضم محمد عقل من الرياض، وعبد الإله هوساوي من الاتحاد.

ووفقًا للتقارير، غاب سعد الناصر عن تدريبات التعاون الأربعاء الماضي بسبب سفره إلى الرياض لإتمام انتقاله إلى "العالمي".

أخبار ذات علاقة ما حقيقة تمويل كريستيانو رونالدو صفقات كومان ومارتينيز وجواو فيليكس مع النصر؟

من جانبه، أكد الإعلامي الرياضي عبد العزيز العصيمي، عبر حسابه على منصة "إكس"، أن "رغبة الناصر حسمت الاتجاه نحو النصر، رغم وجود عروض مالية أعلى قليلًا"، مشيرًا إلى أن ما يفصل الإعلان الرسمي هو بعض الإجراءات المالية، إضافة إلى خلاف حول انتقال سالم النجدي، إذ يشترط التعاون بيعه بشكل نهائي، في حين يتمسك النصر بخيار الإعارة فقط.

وتأتي الصفقة تلبية لرغبة البرتغالي جورجي جيسوس، المدير الفني للنصر، الذي يسعى لتعزيز مركز الظهير الأيسر، بعد أن اضطر في مباراتي السوبر للاعتماد على الجناح الأيمن أيمن يحيى في هذا المركز.