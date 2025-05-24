وجه نصيحة لبيراميدز.. أول رد من الأهلي بعد رفض "الشق المستعجل"

كشف مصدر داخل الأهلي المصري عن أول رد من مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب، بعدما رفضت المحكمة الرياضية "الشق المستعجل" في الشكوى التي تقدمت بها إدارة بيراميدز للحكم في القضية الخاصة بأزمة مباراة القمة أمام الزمالك، التي كان من المفترض أن تلعب في مارس الماضي، ولكن تم إلغاؤها بداعي انسحاب الأهلي.

وقررت المحكمة الرياضية الدولية رفض الإجراء العاجل في دعوى بيراميدز بإيقاف تنفيذ قرار الرابطة الأخير بإلغاء خصم 3 نقاط من الأهلي.

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وأرسل الأهلي بدوره اعتراضه على الإجراء العاجل في القضية، وهو ما أيده خطاب رابطة الأندية أيضا للمحكمة.

وأوضحت المحكمة في خطابها أن الأهلي اعترض على وجود محكم واحد في القضية وطالب بلجنة مكونة من 3 أعضاء.

المحكمة كذلك طالبت جميع الأطراف بتحديد موقف كل منهم من دفع حصته في الرسوم القضائية في موعد أقصاه 27 مايو.

وتلقت المحكمة الرياضية خطابا من الرابطة يفيد بالموافقة على خوض الإجراءات باللغة الإنجليزية ورفض الإجراء العاجل بخصوص النقاط وعدم وجود تفضيل فيما يخص اللجنة القضائية.

وكان نادي بيراميدز بدوره أرسل شكوى مستعجلة للمحكمة الرياضية الدولية يتظلم خلالها من عدم خصم 3 نقاط إضافية من الأهلي في أزمة القمة، والهدف منها هو الحصول على قرار من المحكمة الرياضة قبل نهاية الدوري يوم 28 مايو الجاري.

النادي أرسل لائحة الرابطة مترجمة باللغة الإنجليزية، وأن رابطة الأندية خالفت اللائحة بتقليص عقوبة دون تطبيق للوائح.

وقامت المحكمة الرياضية بإرسال خطاب لاتحاد الكرة لمعرفة أسباب صدور قرارات لجنة التظلمات وردود من رابطة الأندية والأهلي والزمالك وبيراميدز.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، بأن النادي الأهلي ليس طرفا صريحا في شكوى بيراميدز مع المحكمة الرياضية.

وأضاف: "إدارة الأهلي موقفها صريح في أزمة الـ3 نقاط واللائحة واضحة وتم تطبيقها".

وتابع المصدر: "إدارة الأهلي وجهت نصيحة لنظيرتها في بيراميدز بضرورة التفكير في مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا ضد صن داونز بدلا من إهدار الوقت في هذه الأمور التي لن تأتي بجديد في النهاية".

ويختتم الأهلي وبيراميدز مشوارهما في الدوري المصري يوم 28 يونيو الجاري، والذي سيتحدد من خلاله هوية بطل الدوري المصري.

ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري المصري بفارق نقطتين عن بيراميدز قبل جولة على النهاية، حيث سيحل فاركو ضيفا على الأهلي، فيما سيواجه بيراميدز مستضيفه سيراميكا كليوباترا.

وأعلنت بدورها لجنة التظلمات باتحاد الكرة الأسبوع الماضي قرارها بشأن أزمة القمة بعدم خصم نقاط إضافية من الأهلي مع الاكتفاء بخسارته المباراة ضد الزمالك بنتيجة 3-0.