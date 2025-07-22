تطور جديد يهدد مواجهة ميسي ضد راموس

أصبحت مواجهة الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد إنتر ميامي الأمريكي، ضد الإسباني سيرجيو راموس، مدافع مونتيري المكسيكي، مهددة بالفشل.

وتمت دعوة ميسي بجانب زميله الإسباني جوردي ألبا ثنائي إنتر ميامي بجانب راموس وأيضاً جيمس رودريغيز نجم كلوب ليون المكسيكي لمباراة كل النجوم التي تقام غداً الأربعاء.

وسبق أن تقابل ميسي ضد راموس عدة مرات في الدوري الإسباني كما أنهما تزاملا في صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي.

وتقام هذه المباراة سنوياً بين نجوم الدوري الأمريكي ونجوم الدوري المكسيكي قبل أسبوع من انطلاق منافسات كأس الدوري والتي تشهد مشاركة 18 فريقاً من الدوري الأمريكي ومثلها من الدوري المكسيكي.

أخبار ذات علاقة ميسي ويامال يجتمعان في إعلان جديد للعبة "eFootball" (فيديو)

ولم يصل ميسي وراموس حتى الآن إلى مدينة أوستن الأمريكية حيث تقام المباراة وسط احتمالات كبيرة لغيابهما عن هذه المباراة.

وقال المدرب الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو، المدير الفني لفريق إنتر ميامي، في تصريحات لوسائل الإعلام إنه ليس سعيداً بتوقيت إقامة المباراة.

وأضاف ماسكيرانو: "تم استدعاء اللاعبين، وأود أن يتمكنوا من الراحة، لكن هذا ليس قراري. أعرف مدى أهمية مباراة كل النجوم".

ولم يُقدم نيكولاس إستيفيز، مدرب فريق نجوم الدوري الأمريكي، والذي يقود أيضًا فريق أوستن إف سي، أي توضيحات.

وقال إستيفيز: "هذا سؤالٌ موجهٌ لناديه.. أنا ببساطة أدرب وأدير اللاعبين الذين يُرسلونني إليهم.. آمل أن يأتي ميسي، فوجود أعظم لاعب في التاريخ هنا أمرٌ بالغ الأهمية للجميع."

وتنص قواعد الدوري الأمريكي لكرة القدم على معاقبة أي لاعب من نجوم الدوري الأمريكي يغيب عن المباراة دون عذر مقبول بالإيقاف مباراة واحدة.

وقد يحرم هذا الأمر ميسي وألبا من المشاركة في مباراة إنتر ميامي الحاسمة ضد متصدر المنطقة الشرقية إف سي سينسيناتي، يوم السبت 26 يوليو الجاري.

وكشفت صحيفة "ميامي هيرالد" عن وجود طريقتين فقط للالتفاف على هذا القرار الأولى تتمثل في تقرير إصابة رسمي لميسي وألبا أو صدور إعفاء من رابطة الدوري الأمريكي.

وستكون مشاركة ميسي في مباراة كل النجوم الأولى له منذ انضمامه إلى الدوري الأمريكي.