تقرير: تشابي ألونسو سيتولى تدريب ريال مدريد الموسم المقبل
قال "راديو ماركا" إن تشابي ألونسو سيتولى تدريب ريال مدريد الموسم المقبل.
ويتولى ألونسو حاليا تدريب باير ليفركوزن، وكان قد جدد عقده مع النادي حتى يونيو 2026.
لكن صحيفة "بيلد" الألمانية قالت إن ألونسو يملك اتفاقا سريا مع ليفركوزن يمنح المدرب الإسباني الشاب فرصة مغادرة الفريق وقتما يريد.
وقال ماتياس براتس الصحفي في "راديو ماركا" إن ريال مدريد اختار ألونسو لتدريبه الموسم المقبل.
وسيرحل كارلو أنشيلوتي عن تدريب ريال مدريد صيف 2024، حيث ينتهي عقده، ومن المقرر أن يتولى تدريب منتخب البرازيل.
وريال مدريد ليس النادي الوحيد المهتم بالتعاقد مع ألونسو، البالغ من العمر 41 عاما، فقد ارتبط بتولي تدريب بايرن ميونخ خلفا لتوماس توخيل.
وسبق لألونسو أن لعب لريال مدريد 5 مواسم، ثم انتقل لبايرن ميونخ ولعب معه 3 مواسم.
وتولى ألونسو تدريب باير ليفركوزن، في أكتوبر الماضي، واحتل معه المركز السادس في الدوري الألماني.
وبدأ باير ليفركوزن الموسم الحالي بشكل جيد جدا، حيث فاز 4 مرات وتعادل مرة في أول 5 جولات في الدوري الألماني، ويتصدر جدول الترتيب مع بايرن ميونخ.
وقبل تدريب بايرن ليفركوزن، تولى ألونسو تدريب ريال سوسيداد بين 2019 و2022.