بليكانز يسجل أعلى عدد من النقاط في تاريخه بمباراة بدوري السلة الأمريكي
سجل سي.جيه ماكولوم 33 نقطة ليحقق نيو أورليانز بليكانز أعلى عدد من النقاط في تاريخه بمباراة بدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين بعد فوزه 153-124 على ضيفه يوتا جاز.
وكان الفريق سجل أعلى عدد من النقاط في تاريخه سابقًا حين انتصر 149-129 على سكرامنتو كينغز في الـ19 من أكتوبر 2018.
وسجل كولين سيكستون 22 نقطة لصالح جاز الذي خسر للمباراة الثالثة تواليًا بعد سلسلة من ستة انتصارات.
وفي مباراة أخرى، سجل كاوهي ليونارد 25 نقطة وحقق ثاني ثلاثة أرقام مزدوجة خلال مسيرته ليقود لوس أنجليس كليبرز لتمديد عدد انتصاراته المتتالية إلى ثلاث مباريات بالفوز على لوس أنجليس ليكرز 127-116.
واستحوذ ليونارد على 11 كرة مرتدة وقدم 10 تمريرات حاسمة لزملائه ليفوز كليبرز للمرة السادسة في آخر سبع مباريات.
وسجل غالين وليامز رمية ثنائية قبل ثانيتين من النهاية ليقود أوكلاهوما سيتي ثاندر للفوز على ضيفه بورتلاند تريل بليزرز 111-109.
وأحرز نيكولا يوكيتش 31 نقطة واستحوذ على 13 كرة مرتدة وقدم 10 تمريرات حاسمة، لزملائه ليفوز دنفر ناغتس حامل اللقب على إنديانا بيسرز 114-109.
وتغلب نيويورك نيكس 108-103 على بروكلين نتس بفضل تألق غالين برونسون وزميله جوليوس راندل، إذ سجل كلٌّ منهما 30 نقطة، وخسر نتس للمرة الـ11 في 13 مباراة.