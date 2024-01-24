بليكانز يسجل أعلى عدد من النقاط في تاريخه بمباراة بدوري السلة الأمريكي

سجل سي.جيه ماكولوم 33 نقطة ليحقق نيو أورليانز بليكانز أعلى عدد من النقاط في تاريخه بمباراة بدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين بعد فوزه 153-124 على ضيفه يوتا جاز.

وكان الفريق سجل أعلى عدد من النقاط في تاريخه سابقًا حين انتصر 149-129 على سكرامنتو كينغز في الـ19 من أكتوبر 2018.

وسجل كولين سيكستون 22 نقطة لصالح جاز الذي خسر للمباراة الثالثة تواليًا بعد سلسلة من ستة انتصارات.