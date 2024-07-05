حقيقة تعاقد الأهلي المصري مع يحيى عطية الله

ترددت أنباء قوية حول تعاقد الأهلي المصري مع يحيى عطية الله، ظهير أيسر منتخب المغرب في الموسم المقبل.

ويبحث الأهلي عن تدعيم صفوفه بلاعب جديد في الجبهة اليسرى؛ بعد إصابة التونسي علي معلول بقطع في وتر أكيلس مع نهاية عقده الحالي مع الفريق.

وأعاد الأهلي لاعبه السابق محمد شكري ظهير أيسر سيراميكا كليوباترا، ولكن الأخير تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي بعد إعلان عودته بأيام معدودة.

وكشفت الصحفية ريهام حمدي عبر برنامج "الهدف" بقناة "أون تايم سبورتس" عن عدم وجود تعاقد من جانب الأهلي مع عطية الله الذي يلعب حاليًّا في صفوف سوتشي الروسي.

وقالت ريهام حمدي إن الأهلي ما زال يعطي الأولوية لتجديد عقد معلول قبل التفكير في ضم لاعب أجنبي جديد خلال المرحلة القادمة.

وأشارت إلى أن الأهلي استفسر فقط عن إمكانية التعاقد مع عطية الله، ولكنه لم يرسل عرضًا رسميًّا من الأساس لضم اللاعب المغربي.

ولعب عطية الله في صفوف الوداد المغربي قبل رحيله إلى الدوري الروسي.