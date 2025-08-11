جمال العدل يختار أقوى صفقة أبرمها الزمالك هذا الموسم

اختار المنتج جمال العدل، عضو لجنة الاستثمار بنادي الزمالك، جون إدوارد، المدير الرياضي للنادي، كأبرز صفقة تم إبرامها من قبل النادي هذا الموسم، لما قدمه من عمل وجهد خلال الميركاتو الصيفي في التعاقد مع لاعبين أكفاء بأموال قليلة.

وكان جون إدوارد تولى مسؤولية الإدارة الرياضية للزمالك مع بداية فترة الانتقالات الصيفية، وقام بالتعاقد مع 10 لاعبين في مراكز يحتاجها الفريق، وتحت قيادة البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني.

وأثمرت الصفقات الجديدة عن انطلاقة قوية للزمالك مع بداية موسم الدوري المصري، حيث حقق الفريق الفوز على سيراميكا كليوباترا بهدفين دون رد.

وأكد العدل في تصريحات تلفزيونية أن وجود هيكل إداري ورياضي واضح، يتمثل في تعيين مدير رياضي ثم مدير فني يشارك في اختيار الصفقات، هو أمر لم يحدث في النادي منذ فترة طويلة.

وأضاف: "هذه أول سنة يكون فيها الزمالك مترتب بهذا الشكل، وجون إدوارد هو أفضل صفقة تم إبرامها هذا العام في الزمالك، حاجة شبه الكرة التي نراها في العالم كله، بأن يكون هناك هيكل صحيح من شركة كرة ومدير رياضي، ثم قمنا بالتعاقد مع مدير فني وبالتعاون معه تعاقدنا مع صفقات قوية قادمة من دوريات عديدة بأموال قليلة".

وانتقد العدل الفكرة السائدة بأن اللاعب الجيد يجب أن يكون باهظ الثمن، مشددا: "الناس متصورة إنه ضروري يبقى اللعيب بـ 170 مليون جنيه لكي يصبح حاجة جامدة جدًا، جون إدوارد من شطارته عارف يجيب لعيبة، يكون رأس حربة من الدوري البرتغالي بـ 17 مليون جنيه".

وأشار إلى أن النادي اعتاد في الماضي على صفقات باهظة الثمن تفشل في النهاية، لكن جون إدوارد أثبت أن الأمر أبسط من ذلك، وأنه يبحث عن "بروفايل" اللاعب الذي يحتاجه المدرب بغض النظر عن جنسيته أو سعره، مذكّرًا بأن أمير مرتضى منصور تعاقد مع "زيزو" نفسه بمبلغ زهيد لم يكن يتوقعه أحد.

واختتم: "حاليا جون إدوارد نفذ المطلوب منه، وبناءً عليه أنا أرى أن تركيبة الفريق الحالية جيدة جدًا، وبداية الدوري تنم على أن هناك شيئًا مختلفًا عن الماضي، ونتمنى تكون هذه البداية وبإذن الله نكمل عليها".