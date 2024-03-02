غوارديولا يرشح اسما مفاجئًا لتدريب برشلونة

وأوضحت أن "لابورتا كان معتادًا على أخذ النصيحة من يوهان كرويف، عندما كان الأخير على قيد الحياة، وبعد وفاته بدأ يلجأ إلى غوارديولا".

وأشارت إلى أن "مدرب مانشستر سيتي نصح لابورتا بالتعاقد مع روبرتو دي زيربي، مدرب برايتون الإنجليزي، لخلافة تشافي، كمدرب جديد للبارسا بدءًا من العام المقبل".

عقبة التعاقد مع دي زيربي

وذكرت تقارير سابقة، أن هناك عقبة كبرى تقف في طريق تحقيق برشلونة رغبته في الظفر بخدمات دي زيربي، والتي تتمثل في وجود شرط جزائي في عقده مع برايتون، يُقدر بـ15 مليون يورو.

وأكدت أن إدارة برشلونة لا تريد دفع أي مبالغ مالية للتعاقد مع مدرب جديد؛ لأن ذلك الأمر لن يؤدي إلا إلى تفاقم الأزمة المالية التي يعيشها النادي الكتالوني منذ فترة طويلة.