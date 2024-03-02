غوارديولا يرشح اسما مفاجئًا لتدريب برشلونة
رشح الإسباني بيب غوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، مدربا مفاجئا لتدريب برشلونة خلفا لتشافي هيرنانديز، المدير الفني للفريق الحالي، والذي أعلن رحيله رسميا نهاية الموسم الجاري.
وارتبط العديد من المدربين بإمكانية خلافة تشافي في برشلونة، من ضمنهم يورغن كلوب، وتوماس توخيل، وهانز فليك، وروبرتو دي زيربي.
ووفقا لما ذكرته صحيفة "naciodigital"، نقلا عن "راديو كتالونيا"، فإن خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، تواصل مع غوارديولا من أجل الحصول على مشورته بشأن خليفة تشافي في المرحلة المقبلة للبلوغرانا.
وأوضحت أن "لابورتا كان معتادًا على أخذ النصيحة من يوهان كرويف، عندما كان الأخير على قيد الحياة، وبعد وفاته بدأ يلجأ إلى غوارديولا".
وأشارت إلى أن "مدرب مانشستر سيتي نصح لابورتا بالتعاقد مع روبرتو دي زيربي، مدرب برايتون الإنجليزي، لخلافة تشافي، كمدرب جديد للبارسا بدءًا من العام المقبل".
عقبة التعاقد مع دي زيربي
وذكرت تقارير سابقة، أن هناك عقبة كبرى تقف في طريق تحقيق برشلونة رغبته في الظفر بخدمات دي زيربي، والتي تتمثل في وجود شرط جزائي في عقده مع برايتون، يُقدر بـ15 مليون يورو.
وأكدت أن إدارة برشلونة لا تريد دفع أي مبالغ مالية للتعاقد مع مدرب جديد؛ لأن ذلك الأمر لن يؤدي إلا إلى تفاقم الأزمة المالية التي يعيشها النادي الكتالوني منذ فترة طويلة.
تصريحات دي زيربي
وكان دي زيربي قد قال في تصريحات نقلها له مؤخرا بشأن إمكانية تدريب برشلونة: "ليس هناك سوى برايتون في رأسي، لم أقرر أي شيء حتى الآن، وأنا مرتبط بعقد هنا في برايتون".
وأضاف: "أريد إنهاء الموسم بأفضل طريقة ممكنة مع مجموعة من اللاعبين الشباب، تركيزي بالكامل مع الفريق بنسبة 100%".