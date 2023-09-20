دوري أبطال أوروبا: فوز برشلونة ومانشستر سيتي وباريس بافتتاح مباريات المجموعات
أمطر فريق برشلونة شباك ضيفه أنتويرب رويال البلجيكي بخماسية نظيفة في اللقاء الذي احتضنه ملعب لويس كومبانيس الأولمبي، اليوم الثلاثاء، ضمن مواجهات المجموعة الثامنة
ولم يظهر برشلونة الإسباني أي رأفة بمنافسه الذي يسجل حضوره الأول في تاريخه في دوري الأبطال.
افتتح فيلكس، المنضم إلى برشلونة في اليوم الأخير من الانتقالات الصيفية، التسجيل في الدقيقة 11 ثم صنع الهدف الثاني لزميله روبرت ليفاندوفسكي بعد ذلك بثماني دقائق ليصل المهاجم البولندي إلى 100 هدف في البطولات الأوروبية.
وأرسل رافينيا كرة حولها المدافع جيله باتايل بالخطأ في مرماه ليتقدم برشلونة 3-صفر.
وأحرز خافي وفيلكس هدفين في الشوط الثاني ليكمل بطل أوروبا خمس مرات فوزه الكبير.
ألفاريز يقود سيتي للفوز على رد ستار
تعافى مانشستر سيتي حامل اللقب من تأخره ليفوز 3-1 على ضيفه رد ستار بفضل ثنائية خوليان ألفاريز في المجموعة السابعة بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم اليوم الثلاثاء.
وسيطر فريق المدرب بيب غوارديولا على الشوط الأول لكن الفريق الضيف صعقه بهدف عثمان بوكاري قبل الاستراحة.
وحافظ سيتي على سجله الخالي من الهزيمة على أرضه في البطولة في 26 مباراة قبل هذه المواجهة، وشق طريقه نحو التعادل بواسطة ألفاريز بعد تمريرة من إرلينج هالاند.
وأساء أومري جليزر حارس رد ستار تقدير تمريرة ألفاريز لتستقر الكرة في شباكه عند مرور ساعة من اللعب قبل أن يجعل رودري النتيجة 3-1 في الدقيقة 73 ليحقق سيتي فوزه 19 على التوالي على أرضه بجميع المسابقات.
مبابي يهز الشباك في فوز باريس سان جيرمان 2-صفر على دورتموند
هز كيليان مبابي الشباك ليقود باريس سان جيرمان للفوز 2-صفر على ضيفه بروسيا دورتموند في افتتاح مشوارهما بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم اليوم الثلاثاء.
وافتتح مبابي التسجيل من ركلة جزاء في بداية الشوط الثاني ثم عزز أشرف حكيمي من تفوق صاحب الأرض بمهارة رائعة.
وهذا هو الفوز الثالث في ست مباريات بجميع المسابقات لبطل فرنسا هذا الموسم، وسيخفف الضغط عليه بعد الهزيمة في الدوري مطلع الأسبوع الحالي حيث طبق الفريق أسلوب المدرب لويس إنريكي المعتمد على الاستحواذ.
ويتصدر باريس سان جيرمان المجموعة السادسة بست نقاط متقدما بنقطتين على ميلان ونيوكاسل يونايتد اللذين تعادلا بدون أهداف في وقت سابق من اليوم.
هدف الحارس بروفديل يمنح لاتسيو التعادل 1-1 مع أتلتيكو مدريد
هز الحارس إيفان بروفديل الشباك في اللحظات الأخيرة ليمنح لاتسيو التعادل 1-1 مع ضيفه أتلتيكو مدريد في المجموعة الخامسة بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم اليوم الثلاثاء.
وتقدم حارس لاتسيو في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل الضائع للمشاركة في ركلة ركنية حولها بضربة رأس داخل المرمى.
وكان بابلو باريوس منح التقدم لأتلتيكو بتسديدة مباشرة بعيدة المدى اصطدمت في المدافع دايتشي كامادا وغالطت الحارس بروفديل في الدقيقة 29.
وكاد أتلتيكو أن يعزز تقدمه في بداية الشوط الثاني لكن محاولة ألفارو موراتا ارتدت من القائم، وأنقذ بروفديل عدة فرص ليحافظ على آمال لاتسيو في المباراة.