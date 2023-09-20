دوري أبطال أوروبا: فوز برشلونة ومانشستر سيتي وباريس بافتتاح مباريات المجموعات

أمطر فريق برشلونة شباك ضيفه أنتويرب رويال البلجيكي بخماسية نظيفة في اللقاء الذي احتضنه ملعب لويس كومبانيس الأولمبي، اليوم الثلاثاء، ضمن مواجهات المجموعة الثامنة

ولم يظهر برشلونة الإسباني أي رأفة بمنافسه الذي يسجل حضوره الأول في تاريخه في دوري الأبطال.