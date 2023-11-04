أردا غولر يظهر للمرة الأولى في قائمة مباراة ريال مدريد ضد رايو فاليكانو

ضم الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، التركي أردا غولر، لاعب الفريق، للمرة الأولى لقائمته التي من المقرر أن تواجه رايو فاليكانو، غدا الأحد، في إطار الجولة الـ12 من الدوري الإسباني.

وتواجد النجم التركي الشاب للمرة الأولى في الليغا، منذ انضمامه إلى ريال مدريد الصيف الماضي، حيث أبعدته الإصابة عن الملاعب لفترة طويلة.

وفي المقابل، تم استبعاد كل من: تيبو كورتوا وإيدير ميليتاو وفيرلاند ميندي وداني سيبايوس وأوريلين تشواميني؛ بسبب الإصابة.