أردا غولر يظهر للمرة الأولى في قائمة مباراة ريال مدريد ضد رايو فاليكانو
ضم الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، التركي أردا غولر، لاعب الفريق، للمرة الأولى لقائمته التي من المقرر أن تواجه رايو فاليكانو، غدا الأحد، في إطار الجولة الـ12 من الدوري الإسباني.
وتواجد النجم التركي الشاب للمرة الأولى في الليغا، منذ انضمامه إلى ريال مدريد الصيف الماضي، حيث أبعدته الإصابة عن الملاعب لفترة طويلة.
وفي المقابل، تم استبعاد كل من: تيبو كورتوا وإيدير ميليتاو وفيرلاند ميندي وداني سيبايوس وأوريلين تشواميني؛ بسبب الإصابة.
وقالت صحيفة "ماركا" عن استدعاء غولر للقائمة، إن "ريال مدريد وضعَ خطة منذ البداية للحصول على أفضل نسخة من الجوهرة التركية".
وأضاف التقرير: "كان هناك خطة محددة لاكتساب اللاعب كتلة عضلية تسمح له بتحمل جميع أعباء العمل ومتطلبات بأعلى المستويات والابتعاد فيما بعد عن الإصابات، قوته البدنية تحسنت بشكل كبير والساعات التي يقضيها في صالة الألعاب الرياضية تعطي نتائج إيجابية".
ويحتل ريال مدريد صدارة جدول الترتيب بفارق الأهداف عن جيرونا صاحب المركز الثاني برصيد 28 نقطة لكل منهما وبفارق 3 نقاط عن أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثالث.
وجاءت قائمة ريال مدريد لمباراة الغد كالآتي:
حراسة المرمى: كيبا - لونين - بينيرو.
الدفاع: كارفاخال - ألابا - ناتشو - لوكاس فاسكيز - فيران غارسيا - أنطونيو روديغر.
الوسط: جود بيلينغهام - توني كروس - مودريتش - كامافينغا - فالفيردي - أردا غولر - نيكو باز.
الهجوم: فينيسيوس جونيور - رودريغو جويس - خوسيلو - إبراهيم دياز.