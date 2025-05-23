أهداف مباراتي كومو ضد إنتر ميلان ونابولي ضد كالياري في الدوري الإيطالي (فيديو)

يخوض إنتر ميلان، حامل اللقب، ونابولي، المتصدر حتى الجولة 37، سباقا مثيرا وغير مباشر من أجل التتويج بالدوري الإيطالي لموسم 2024 ـ 2025.

واستمرت المنافسة المحتدمة بين الفريقين بشكل كبير حتى الجولة الختامية اليوم الجمعة والتي تضع إنتر في مواجهة صعبة خارج قواعده أمام نادي كومو، بينما يلعب نابولي على أرضه في ملعب دييغو مارادونا ضد كالياري.

ويملك نابولي أسبقية على حساب الإنتر، إذ يحتل الصدارة برصيد 79 نقطة بعيدا نقطة واحدة عن منافسه، وهو ما يعني أن نابولي يملك مصيره بين يديه، وفي حال الفوز سيتوج رسميا باللقب.

وفي المقابل، يحتاج إنتر ميلان، الذي سيخوض بعد أسبوع نهائي دوري أبطال أوروبا، إلى الفوز وانتظار عثرة نابولي للحفاظ على اللقب والتتويج به للمرة 21 في تاريخه.

وتقام حاليا مباراتا كومو ـ إنتر ميلان من جهة، ونابولي ـ كالياري من جهة ثانية، فيما سيكون التنافس عن بعد بين الفريقين لحسم اللقب.

وفي ما يلي متابعة لأهداف المباراتين اللتين ستحددان بطل الدوري الإيطالي 2024 ـ 2025، ووصيفه:

الدقيقة 21: ستيفان دي فري يضع إنتر ميلان في المقدمة بهدف أول بتسديدة رأسية إثر ركلة ركنية انتهت في شباك كومو.

كومو ـ إنتر ميلان (0 ـ1)

نابولي ـ كالياري (0 ـ 0).

الترتيب:

إنتر ميلان 81 نقطة

نابولي 80 نقطة.

الدقيقة 42: نابولي يعتلي الصدارة من جديد بعد افتتاحه التهديف في مرمى كالياري.

سكوت ماك توميناي يتقدم لأصحاب الأرض بتسديدة مقصية رائعة ويجعل النتيجة (1 ـ0) لنابولي.

كومو ـ إنتر ميلان (0 ـ 1)

نابولي ـ كالياري (1 ـ0).

الترتيب:

نابولي 82 نقطة

إنتر ميلان 81 نقطة.