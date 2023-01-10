ترتيب الدوري السعودي: تعادل الاتحاد والشباب يبعد النصر في الصدارة (فيديو)
حسم التعادل 1/1 نتيجة مباراة الاتحاد ومضيفه الشباب على إستاد الأمير فيصل بن فهد (الملز)، في الجولة التاسعة (مؤجلة) من الدوري السعودي للمحترفين اليوم الإثنين.
وكان الشباب البادئ بالتسجيل بتوقيع كريستيان جوانكا من ضربة جزاء في الدقيقة 22 بعد تدخل من أحمد حجازي على سلطان باهبري.
وعادل أحمد حجازي النتيجة للاتحاد في الدقيقة 24 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.
ورفع التعادل رصيد الشباب إلى 26 نقطة من 12 مباراة في المركز الثاني ويتأخر بـ3 نقاط عن النصر المتصدر، في حين يملك الاتحاد 25 نقطة في المركز الثالث مع الهلال الذي يملك نفس الرصيد.
وتقابل الاتحاد والشباب الشهر الماضي في دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين وفاز الاتحاد (4/3 بضربات الترجيح) بعد التعادل 1/1.
وفي آخر 10 مباريات بين الاتحاد الشباب في المسابقات السعودية المحلية فاز الاتحاد 4 مرات، وفاز الشباب مرتين، وتعادلا في 4 مرات فاز الاتحاد في واحدة منها بضربات الترجيح.
وتواجه الشباب والاتحاد 29 مرة في دوري المحترفين السعودي منذ موسم 2008/2009.
وخلال هذه المباريات حقق الاتحاد الفوز 12 مرة، في حين فاز الشباب 9 مرات، وتعادلا 8 مرات.
ومن المقرر أن يلعب الشباب مع النصر يوم السبت 14 يناير في قمة الجولة الـ13، وفي اليوم ذاته يلعب الاتحاد مع الباطن.