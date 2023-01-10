ترتيب الدوري السعودي: تعادل الاتحاد والشباب يبعد النصر في الصدارة (فيديو)

وعادل أحمد حجازي النتيجة للاتحاد في الدقيقة 24 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

ورفع التعادل رصيد الشباب إلى 26 نقطة من 12 مباراة في المركز الثاني ويتأخر بـ3 نقاط عن النصر المتصدر، في حين يملك الاتحاد 25 نقطة في المركز الثالث مع الهلال الذي يملك نفس الرصيد.

وتقابل الاتحاد والشباب الشهر الماضي في دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين وفاز الاتحاد (4/3 بضربات الترجيح) بعد التعادل 1/1.